В Одессе на известном рынке «7 километр» начали проверять азиатов из-за угрозы китайского коронавируса
Как передает Politeka.net подтверждающие кадры были размещены в местном Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах замечены сотрудники эпидемиологической службы, которые общаются с мужчиной азиатской внешности в контейнеры по продаже одежды из Китая.
Однако позже в администрации рынка объяснили, что это плановые учения.
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"В связи с массовым беспокойством в стране относительно угрозы проникновения в Украину коронавируса, выявленного в Китае, на промрынке "7 километр" проходят плановые учения. 5 февраля прошла отработка взаимодействия с предпринимателем китайской национальности (заведомо не имеющим признаков заболевания и инфицирования) медицинской службы рынка, в полном медицинском обмундировании", – отмечается в сообщении.
Ранее мы писали, в Одессе разгорелся не шуточный скандал с пятизвездочным отелем «Калифорния», который отказался принимать туристов из Китая из-за коронавируса.
Соответствующее заявление появилось на стойке регистрации в гостинице, сообщил на страницах соцсетей одессит Борис Баркар.
"Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено", – говорится в объявлении на русском и английском языках.
По словам Баркара, по всей видимости, это связано с угрозой распространения коронавируса. Однако он считает, что «такое объявление выглядит как дискриминация".
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