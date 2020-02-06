В Одессе на известном рынке «7 километр» начали проверять азиатов из-за угрозы китайского коронавируса

Как передает Politeka.net подтверждающие кадры были размещены в местном Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах замечены сотрудники эпидемиологической службы, которые общаются с мужчиной азиатской внешности в контейнеры по продаже одежды из Китая.

Однако позже в администрации рынка объяснили, что это плановые учения.

"В связи с массовым беспокойством в стране относительно угрозы проникновения в Украину коронавируса, выявленного в Китае, на промрынке "7 километр" проходят плановые учения. 5 февраля прошла отработка взаимодействия с предпринимателем китайской национальности (заведомо не имеющим признаков заболевания и инфицирования) медицинской службы рынка, в полном медицинском обмундировании", – отмечается в сообщении.

Ранее мы писали, в Одессе разгорелся не шуточный скандал с пятизвездочным отелем «Калифорния», который отказался принимать туристов из Китая из-за коронавируса.

Соответствующее заявление появилось на стойке регистрации в гостинице, сообщил на страницах соцсетей одессит Борис Баркар.

"Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено", – говорится в объявлении на русском и английском языках.

По словам Баркара, по всей видимости, это связано с угрозой распространения коронавируса. Однако он считает, что «такое объявление выглядит как дискриминация".

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