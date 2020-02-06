В Одессе безнаказанность вандалов приносит всё новые плоды разрушений
Последствия «работы» хулиганов опубликовала пресс-служба КП «Горзелентрест» на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.
На этот раз неизвестные разгромили скамейки в Красном сквере возле Сахарного завода в Суворовском районе города.
Как видно на кадрах, вандалы разломали спинки и места для сидения. Сейчас поломанный инвентарь ремонтируют коммунальщики.
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Тем временем в «Горзелентресте» сообщили, что порча коммунального имущества предполагает уголовную ответственность. За умышленное уничтожение скамеек можно схлопотать до 3-х лет тюрьмы.
«Если вы стали свидетелем правонарушения, направленного на порчу городского имущества, не будьте равнодушными и немедленно звоните в полицию», — обратились ко всем одесситам коммунальщики.
Ранее мы писали, в Одессе во время новогодних и рождественских праздников вандалы разгромили 7 памятников.
Сообщается, что пострадали памятники Ивану Франко, Адаму Мицкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницкому, жертвам Чернобыля, мемориалы погибшим правоохранителям и жертвам нацистских расстрелов. Неизвестные также разрисовали панорамный лифт в Греческом парке.
Также мы писали, в центре Одессы группа молодчиков решила растращить новогоднюю инсталляцию. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский.
По его словам, инцидент произошел ночью в Стамбульском парке.
Сотрудники муниципальной охраны во время патрулирования поймали на горячем группу пьяных подростков, которые ломали элементы праздничной инсталляции.
«Молодые люди агрессивно отреагировали на замечания муниципалов и даже попытались затеять драку. Чтобы усмирить хулиганов, охране пришлось применить газовый баллон “Терен-4”, - написал Покровский.
На место вызвали полицейских, которые забрали вандалов на допрос в Приморское отделение.
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