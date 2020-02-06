Рано утром 6 февраля на трассе Одесса-Киев из-за непогоды перевернулся рейсовый автобус

Как пишет Politeka.net, информацию о происшествии обнародовали в пресс-службе полиции Одесской области.

ДТП случилось в Раздельнянском районе, недалеко от села Болгарка.

По предварительным данным стало известно, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего транспорт с 19-ти пассажирами перевернулся.

Сообщается, что два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских были доставлены в одну из больниц Одессы.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства аварии и количество пострадавших.

Ранее мы писали, в Одесской области произошло ДТП с участием грузового авто и автобуса с пассажирами.

Авария случилась вблизи села Кошары Лиманского района. Об этом сообщили вполиции Одесской области.

Предварительно установлено, что виновником ДТП был водитель фуры Iveco.

«Не выбрав безопасную скорость, он столкнулся с автобусом «Херсон — Прага», с которым ехал в одном направлении», — сообщили в пресс-службе полиции.

В результате аварии никто не пострадал. Обошлось механическим повреждениям транспортных средств.

Отмечается, что пассажиров автобуса, следовавшего в Чехию, пересадили в другое транспортное средство перевозчика, который доставит их к месту назначения.

На 40-летнего водителя полицейские составили протокол по статье 124 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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