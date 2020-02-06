В Одессе иностранный гастролер решил дорожный конфликт при помощи оружия
Как пишет Politeka.net, информацию о происшествии обнародовали в пресс-службе Нацолиции Одесской области.
Инцидент произошел в Аркадии.
По словам местных копов, между 27-летним владельцем авто Хюндай и водителем микроавтобуса Мерседес на улице Генуэзской завязался спор из-за непредоставления последнему преимущества в проезде по круговой развязке.
«Пока оба водителя решали, кто из них прав, пассажир микроавтобуса выстрелил в бампер автомобиля оппонента и вместе с водителем покинули место происшествия», - сообщили в ведомстве.
Водитель легковушки написал заявление в полицию.
Вскоре личность стрелка была установлена. Им оказался 22-летний гражданин одной из стран Закавказья, проживающий в Одессе.
Установлено, что мужчина уже неоднократно привлекался за разбой и сейчас находится под домашним арестом.
По месту жительства иностранца был проведен санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли два пистолета травматического действия. Их направили на экспертизу.
Сейчас в полиции открыли уголовное дело и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, в Одессе неадекватный мужчина стрелял из ружья по детям, которые играли под окнами.
Инцидент случился в Малиновском районе на улице Скворцова.
В полицию поступил сигнал от соседей о том, что 51-летний одессит затеял стрельбу из окна второго этажа по детям.
Когда приехали полицейские, стрелок закрылся в квартире и не реагировал на требования правоохранителей.
«Только после того, как на место прибыли бойцы батальона особого назначения, нарушитель открыл двери и впустил полицейских», - сообщили в ведомстве.
Свои действия мужчина объяснил тем, что соседские дети слишком сильно шумели, играясь возле его ворот.
К счастью, никто не пострадал.
На данный момент стрелок доставлен в отделение полиции. С ним проводятся неотложные следственные действия.
Напомним, стрельба прогремела на Одесчине: жители не на шутку напуганы
Как сообщала Politeka, гибель известного украинского ведущего обрастает загадками: назвал дату смерти
Также Politeka писала, что стрельба потрясла курортную Затоку, много полиции: есть жертвы