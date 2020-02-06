В Одессе иностранный гастролер решил дорожный конфликт при помощи оружия

Как пишет Politeka.net, информацию о происшествии обнародовали в пресс-службе Нацолиции Одесской области.

Инцидент произошел в Аркадии.

По словам местных копов, между 27-летним владельцем авто Хюндай и водителем микроавтобуса Мерседес на улице Генуэзской завязался спор из-за непредоставления последнему преимущества в проезде по круговой развязке.

«Пока оба водителя решали, кто из них прав, пассажир микроавтобуса выстрелил в бампер автомобиля оппонента и вместе с водителем покинули место происшествия», - сообщили в ведомстве.

Водитель легковушки написал заявление в полицию.

Вскоре личность стрелка была установлена. Им оказался 22-летний гражданин одной из стран Закавказья, проживающий в Одессе.

Установлено, что мужчина уже неоднократно привлекался за разбой и сейчас находится под домашним арестом.

По месту жительства иностранца был проведен санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли два пистолета травматического действия. Их направили на экспертизу.

Сейчас в полиции открыли уголовное дело и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, в Одессе неадекватный мужчина стрелял из ружья по детям, которые играли под окнами.

Инцидент случился в Малиновском районе на улице Скворцова.

В полицию поступил сигнал от соседей о том, что 51-летний одессит затеял стрельбу из окна второго этажа по детям.

Когда приехали полицейские, стрелок закрылся в квартире и не реагировал на требования правоохранителей.

«Только после того, как на место прибыли бойцы батальона особого назначения, нарушитель открыл двери и впустил полицейских», - сообщили в ведомстве.

Свои действия мужчина объяснил тем, что соседские дети слишком сильно шумели, играясь возле его ворот.

К счастью, никто не пострадал.

На данный момент стрелок доставлен в отделение полиции. С ним проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, стрельба прогремела на Одесчине: жители не на шутку напуганы

Как сообщала Politeka, гибель известного украинского ведущего обрастает загадками: назвал дату смерти

Также Politeka писала, что стрельба потрясла курортную Затоку, много полиции: есть жертвы