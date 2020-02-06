В Одесской области из-за снежных заносов приостановлена работа на украинско-молдавской границе
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Сообщается, что в Болградском районе Одесской области в связи со снежными заносами невозможно проехать по дороге, ведущей к пунктам пропуска «Новые Трояны» и «Железнодорожное».
Кроме того, в пункте пропуска «Табаки» приостановлен пропуск в связи с аварией на ЛЭП – автотранспорт перенаправляется через пункт пропуска «Виноградовка».
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Также отметим, что дорога между украинским пунктом пропуска «Виноградовка» и молдавским «Вулканешты» имеет значительный снежный покров.
Сотрудники погранслужбы уже оказали помощь трем легковым автомобилям, застрявшим в заносах между этими пунктами.
«В международном пункте пропуска «Рени» временно не осуществляются пропускные операции в связи с аварией на линии электропередач, автотранспорт перенаправляется к межгосударственному пункта пропуска «Долинское», - рассказали в ведомстве.
Пограничники рекомендуют украинцам при планировании поездок за границу учитывать погодные условия и выбирать наиболее удобные пункты пропуска.
Ранее мы писали, из-за осложнения погодный условий: шквального ветер, налипания мокрого снега в Одесской области были обесточены 137 населенных пунктов, сообщает пресс-служба регионального ГСЧС.
Сейчас к восстановлению электроэнергии привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, было принято решение временно ограничить движение грузовиков с 3.30 6 февраля на трассе Одесса-Рени.
В ночь на 6 февраля разбушевавшаяся стихия наделала немало бед и в Одессе.
Только за одну ночь были повалены 38 деревьев по всем районам города.
Напомним, что снежная стихия нанесла удар по Одесчине, дороги заблокированы: кадры разрушений
Также Politeka писала, что погода сорвалась с цепи, украинцев предупредили о надвигающемся ударе: "шквальный ветер и...".
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