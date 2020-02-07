В пятницу, 7 февраля, синоптики прогнозируют в Одессе снег и гололед

Об этом сообщает Рoliteka.net, со ссылкой на прогноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

В последний день рабочей недели синоптики прогнозируют в Одессе облачность с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем ​​без осадков, гололедица.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-3 °С мороза, днем ​​0-2 °С тепла.

По Одесской области метеорологи обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем ​​без осадков, гололедица.

Ветер северный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6 °С мороза, днем ​​от 3 °С мороза до 2 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.

7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. В прежние времена по этому дню судили о будущей зиме. Каким этот день будет с утра до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера указывает на вторую половину зимы. Густой туман предвещал мор скота, а ясная погода говорила о том, что будет хороший год.

Как сообщалось ранее, февраль в Украине вероятно окажется на 5 градусов теплее температурной нормы, дефицита осадков тоже не будет.

Об этом у себя в Facebook написал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

"Как показывают расчёты различных численных моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), последний месяц календарной зимы продолжит тенденцию января с сохранением активного западного/юго-западного переноса и преобладание атлантических и средиземноморских воздушных масс", - написал эксперт.

Главным следствием этих процессов эксперт называет то, что практически по всей Европе ожидаются аномалии температуры воздух со знаком плюс.

Напомним, что опасный циклон с мокрым снегом надвигается на Украину: к чему быть готовым.

Как сообщала Politeka, погода жестоко отомстит украинцам, зима сорвалась с цепи: кому не повезет больше всего.

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