Катастрофическая ситуация сложилась на побережье в Черноморске Одесской области
Как сообщают местные
Вот и сейчас стало известно, что в результате оползня начал «сползать» вниз очередной дом на улице Береговой.
В связи с этим на заседании финансовой комиссии депутаты единогласно рекомендовали заместителю городского головы Александру Ясницкому и начальнику управления капитального строительства Михаилу Амбарникову совместно с инициативной группой провести внеочередную инспекцию и предпринять соответствующие меры по устранению проблемы.
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Обратим внимание, что в городе с 2012 года пытаются укрепить злополучный берег, забивая сваи на глубину около 14 метров. Но из-за постоянного недостатка средств даже такой проект до конца не осуществлен.
Ранее мы сообщали, на одесском побережье часть склона рухнула прямо на пляж.
ЧП произошло в воскресенье, около 17.00 в Черноморке между центральным пляжем и пансионатом «Борей».
На месте происшествия работали спасатели, которые разбирали завалы, чтобы убедиться в том, что под ними нет людей
От ГСЧС привлекалось 36 человек, семь единиц техники, а также неподалеку дежурила «скорая».
Очевидец происшествия сообщил, всё произошло мгновенно.
«На высоте 15 метров отломился и рухнул вниз 50-тонный (на вид) пласт известняка», — рассказал он и добавил, что этот природный пляж — излюбленное место отдыхающих.
Еще один оползень случился под Черноморском в Одесской области.
Вблизи села Санжейка в Овидиопольском районе внезапно рухнула часть склона и чуть не придавила отдыхающих.
Как раз в тот момент под склоном люди катались на багги по пляжу вдоль моря
К счастью, обошлось без жертв. Им просто повезло, что не успели заехать в опасную зону.
Напомним, на молодую женщину с малышом на руках обвалился кусок балкона.
Как сообщала Politeka, серьезная опасность подстерегает одесситов в центре города: есть пострадавшие, кадры с места
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