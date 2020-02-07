Катастрофическая ситуация сложилась на побережье в Черноморске Одесской области

Как сообщают местные СМИ , уже несколько лет район улиц Набережной, Морской и Приморской усиленными темпами сползает к морю.

Вот и сейчас стало известно, что в результате оползня начал «сползать» вниз очередной дом на улице Береговой.

В связи с этим на заседании финансовой комиссии депутаты единогласно рекомендовали заместителю городского головы Александру Ясницкому и начальнику управления капитального строительства Михаилу Амбарникову совместно с инициативной группой провести внеочередную инспекцию и предпринять соответствующие меры по устранению проблемы.

Обратим внимание, что в городе с 2012 года пытаются укрепить злополучный берег, забивая сваи на глубину около 14 метров. Но из-за постоянного недостатка средств даже такой проект до конца не осуществлен.

Ранее мы сообщали, на одесском побережье часть склона рухнула прямо на пляж.

ЧП произошло в воскресенье, около 17.00 в Черноморке между центральным пляжем и пансионатом «Борей».

На месте происшествия работали спасатели, которые разбирали завалы, чтобы убедиться в том, что под ними нет людей

От ГСЧС привлекалось 36 человек, семь единиц техники, а также неподалеку дежурила «скорая».

Очевидец происшествия сообщил, всё произошло мгновенно.

«На высоте 15 метров отломился и рухнул вниз 50-тонный (на вид) пласт известняка», — рассказал он и добавил, что этот природный пляж — излюбленное место отдыхающих.

Еще один оползень случился под Черноморском в Одесской области.

Вблизи села Санжейка в Овидиопольском районе внезапно рухнула часть склона и чуть не придавила отдыхающих.

Как раз в тот момент под склоном люди катались на багги по пляжу вдоль моря

К счастью, обошлось без жертв. Им просто повезло, что не успели заехать в опасную зону.

Напомним, на молодую женщину с малышом на руках обвалился кусок балкона.

Как сообщала Politeka, серьезная опасность подстерегает одесситов в центре города: есть пострадавшие, кадры с места

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