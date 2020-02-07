Из-за эпидемии гриппа был продлен карантин во всех школах Одессы

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы горсовета, 7 февраля.

«С целью предотвращения распространения ОРВИ и гриппа в организованных детских коллективах штабом принято решение о продлении карантина еще на одну неделю – до 15 февраля 2020 года», - говорится в сообщении.

В тоже время как сообщил заместитель мэра Павел Вугельман на своей странице в Facebook, на данный момент среди дошкольных учреждениях полностью закрыт детский сад №106, а также закрыто 34 группы, среди которых:

в Киевском районе - 18

в Суворовском районе - 6

в Малиновском районе -5

в Приморском районе - 5

Об окончании карантина будет сообщено дополнительно.

Напомним, карантин в школах Одессы введен с 28 января 2020 года.

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В связи с этим было принято решение выделить из городского бюджета 1 млн 620 тысяч гривен на закупку средств индивидуальной защиты для больниц, пишет Думская.

На эти деньги планируется закупить для больниц и поликлиник респираторы, защитные маски, очки, костюмы и комбинезоны.

В горздраве сообщают, что на входах в медучреждения Одессы размещены дозаторы с антисептическими средствами для дезинфекции рук. Частое мытье рук и использование антисептиков является также эффективной мерой против распространения ОРВИ, гриппа и других воздушно-капельных инфекций.

Одесский городской Центр здоровья направил во все медучреждения плакаты о коронавирусе и его профилактике для размещения на информационных стендах.

Обратим внимание, что в Одессе, как и во всей Украине, в настоящий момент не выявлен ни один случай заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.

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