На выходных синоптики предупреждают жителей Одессы о гололеде

Об этом сообщает Рoliteka.net, со ссылкой на данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

По прогнозам метеорологов, 8 февраля в Одессе будет ожидаться облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14м/с.

Температура ночью 6-8 °С мороза, днем ​​от 1 °С мороза до 1 °С тепла.

По Одесской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Местами гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10 °С мороза, днем ​​от 2 °С мороза до 3 °С тепла.

На автодорогах области: видимость хорошая, местами гололедица.

8 февраля почитается память преподобного Ксенофонта и супруги его Марии. В прежние времена предсказывать погоду нашим предкам помогали мыши: если на Ксенофонта они вылазят из-под снега, следует ждать оттепели. В старину в этот день опасались метели, поскольку она указывала на плохой урожай в будущем году: «Метель на дома — будут плохи корма».

В воскресенье 9 февраля в Одессе облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.

Местами синоптики сообщают о гололедице.

Ветер северо-западный, днем ​​юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10 °С мороза, днем ​​0-5 °С тепла.

Как сообщалось ранее, февраль в Украине вероятно окажется на 5 градусов теплее температурной нормы, дефицита осадков тоже не будет.

Об этом у себя в Facebook написал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

"Как показывают расчёты различных численных моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), последний месяц календарной зимы продолжит тенденцию января с сохранением активного западного/юго-западного переноса и преобладание атлантических и средиземноморских воздушных масс", - написал эксперт.

Напомним, что опасный циклон с мокрым снегом надвигается на Украину: к чему быть готовым.

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