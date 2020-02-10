Не успел город отойти от непогоды, как опять...

Одесса окажется под ударом нового циклона из Скандинавии

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра, передает Рoliteka.net

По прогнозам синоптиков, ближе к обеду в Одессе ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Пик непогоды придется на вечер и ночное время. Южный ветер принесет в Одессу потепление, в результате которого, температура воздуха на столбиках термометра поднимется до 4 градусов тепла.

Отмечается, что такую погоду обусловит "ныряющий" циклон из Скандинавии.

Солнце в этот день в Одессе будет редко показываться из-за облаков. Кроме того, осадков синоптики не обещают.

Температура воздуха днем составит: +4 +5 С, давление: 763-759 мм, влажность: 79-78%

Вечером: температура: +3 +4 , давление: 759-755 мм, влажность: 86-88%

Ночью: температура: +4 +5 С, давление: 754-750 мм, влажность: 91-94%

Ранее мы рассказывали о том, что погода сошла с ума. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, Украину атакуют температурные качели.

В понедельник в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров подскочат до +1 - +8 градусов. Известно, что только в восточной части страны будет прохладнее: от 0 до 5 градусов мороза.

Известно и о мощном циклоне Sabine, что станет причиной штормового, местами ураганного, ветра и сильных осадков во многих странах Европы. В Украине же, десятого февраля также будет ветрено: ветер разгуляется не просто к сильному, а даже очень сильному, до 15-25 м/с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже при 30 м/с.

Также мы писали, февраль в Украине вероятно окажется на 5 градусов теплее температурной нормы, дефицита осадков тоже не будет.

Напомним, что синоптики предупредили о новых неприятностях в Одессе

А еще Politeka писала о том, что сильнейший шторм надвигается на Украину, сделано срочное заявление: "Опасность ожидается в...".

Также Politeka сообщала о том, что с озерами на Одесчине произошла катастрофа, пугающие кадры