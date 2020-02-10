На юге Одесской области шквальный ветер беспощадно снес крышу школы

Как передает Рoliteka.net, это произошло в селе Десантное Килийского района, сообщают очевидцы в местных пабликах.

По словам жителей, крыша, которую недавно поменяли на здании учебного заведения, значительно разрушена. Кровлю буквально снесло, она рухнула на землю и разбилась.

«Непогода, кроме вывода из строя электросетей, разрушила крышу спортзала школы», - уточняют в соцсетях.

Похожий случай произошел в Подольском районе на севере Одесской области.

В селе Новоселовка ветер не пощадил здание сельсовета, с крыши которого сорвал покрытие и разбросал металлические конструкции на прилегающей территории.

К счастью, всё обошлось без жертв и пострадавших.

А тем временем синоптики сообщают о том, что Одесса и область окажутся под ударом нового циклона из Скандинавии.

По их прогнозам, ближе к обеду в Одессе ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Пик непогоды придется на вечер и ночное время. Южный ветер принесет в Одессу потепление, в результате которого, температура воздуха на столбиках термометра поднимется до 4 градусов тепла.

Отмечается, что такую погоду обусловит "ныряющий" циклон из Скандинавии.

Солнце в этот день в Одессе будет редко показываться из-за облаков. Кроме того, осадков синоптики не обещают.

Температура воздуха днем составит: +4 +5 С, давление: 763-759 мм, влажность: 79-78%

Вечером: температура: +3 +4 , давление: 759-755 мм, влажность: 86-88%

Ночью: температура: +4 +5 С, давление: 754-750 мм, влажность: 91-94%

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