Если кто пропустил, теперь это могут увидеть все

Жители села Фонтанка, что под Одессой, наблюдали огромную красную луну, которая буквально повисла над землей

Восхитительные снимки появились в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Рoliteka.net

На минувших выходных можно было наблюдать очень красивое полнолуние. Крупная луна висит в небе и смотрится фантастически.

Это, конечно же, не могли не запечатлеть фотографы, которые поделились великолепными кадрами в сети.

В комментариях пользователи не прошли мимо и стали восторгаться красивейшим природным явлением.

«Суперлуние», «Сильно красивая!», «Красотища», «Вот это да», - пишут в соцсетях.

Ранее мы писали, на паромной переправе между Одессой и Черноморском снова поселились стаи лебедей и уток.

Лебеди, утки и лысухи прилетают сюда каждый год и 2020 год не стал исключением для этих красивых и благородных птиц. В самом начале декабря они снова появились на паромной переправе между Одессой и Черноморском.

Одесситы и жители Черноморска с наступлением первых зимних холодов приезжают сюда с детьми, прихватив с собой батоны хлеба, чтобы покормить водоплавающих пернатых.

Отметим, что орнитологи не рекомендуют кормить водоплавающих птиц хлебом. Если вы все же хотите угостить пернатых, лучше предложить им запаренное горячей водой зерно (овес, пшеница, просо, ячмень) или мелко нарезанные овощи.

Также мы писали, в Одесской области из-за аномально теплой погоды начали вить гнезда краснокнижные птицы.

Эколог Иван Русев сообщил, что возле Национального природного заповедника “Тузловские лиманы” было замечено, как пара орланов-белохвостов укрепляет свое гнездо в лесной полосе.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»