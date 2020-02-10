Мужчина из Одесской области украл у банка более 1 миллиона гривен

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

37-летний житель Одесчины с помощью двух сообщников обманул украинский банк, создав мошенническую схему. Афериста вычислили и уже поймали.

В частности, он зарегистрировал фирму по продаже товаров по всему миру и для перечисления денег открыл счет в одном из банков Одессы. В марте прошлого года на этот счет были перечислены средства от предприятия, якобы, за оплату товаров. Убедившись, что деньги перечислены, подозреваемый через интернет оформил "возврат" товара.

Пока сотрудники банка пытались отменить транзакцию, мошенник с помощью банкоматов успел снять со счета все деньги.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Сообщается, что сейчас подозреваемого отправили в СИЗО под залог в размере 1 миллион 200 тысяч гривен.

Ранее мы писали, в Одесской области чиновники в сговоре с банкиром долгое время прикарманивали бюджетные деньги, которые предназначались для помощи 190 детям.

Согласно версии следствия, чиновники Беляевского района Одесской области в течение двух лет присваивали бюджетные средства путем оформления различных видов социальных выплат и пособий на несуществующих детей, якобы родившихся вне учреждений здравоохранения. Таким подлым образом было присвоено 7 миллионов гривен.

По всей видимости организатор группы привлекла к преступной схеме руководителя одного из отделов Управления соцзащиты населения Беляевской районной госадминистрации, а также руководителя территориального отделения банка.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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