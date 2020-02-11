Сегодня во вторник, 11 февраля, многие жители Одессы забудут о благах цивилизации до самого вечера
Дело в том, что некоторые улицы города будут обесточены от электричества. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию сайта “Облэнерго”.
Причина: плановые ремонтные работы электросетей.
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В частности, свет будет отсутствовать по следующим адресам:
1-й Хрустальный переулок, 8Б, 4б
С 09:00 по 19:00
Академика Глушко проспект, 15, 15А, 15Б, 13/1, 13
С 09:00 по 19:00
Академика Королёва улица, 72
С 09:00 по 19:00
Гаршина улица, 9/4, 1, 4, 6, 9, 10, 11, 9В, 11/17, 3/9, 7в, 5/13, 14Б, 12, 11ж, 18В, 18/2, 7Е, 11/12, 18а, 7/3, 7б/1, 1а, 13/2, 8а, 9б, 1б, 1в, 1а*, 11/9, 11д, 11б, 11в, 12/1, 15, 17, 18, 920, 925, 9/16
С 09:00 по 19:00
Кордонный переулок, 3
С 09:00 по 19:00
Летний переулок, 5/20, 2/14, 1/5, 2/16, 2/7, 2, 5/16, 2/22, 5/29, 2/9, 2/21, 2/24, 2/11, 15, 5
С 09:00 по 19:00
Фонтанская дорога, 86/3, 76/15, 84/8, 86/10, 78/15, 82а/3, 76/22, 76/14, 76/12, 76/9, 76/18
С 09:00 по 19:00
Хрустальная улица, 4А, 2, 4, 6, 8, 10
С 09:00 по 19:00
Хрустальный переулок, 5, 6, 7, 8, 9, 10
С 09:00 по 19:00
Ранее мы писали, из-за внезапного отключения электроэнергии чуть не погиб житель Одесской области.
7 февраля сотрудники службы спасения получили вызов из села Малый Фонтан Подольского района, где под угрозой оказалась жизнь больного бронхиальной астмой.
К месту вызова была немедленно направлена аварийно-спасательная бригада.
Прибывшие спасатели обеспечили аварийное электропитание дома с помощью бензогенератора 2,5 кВт и непрерывную работу медицинского прибора.
К счастью, спасатели вовремя успели. Больного осмотрели медики. Госпитализация ему не понадобилась.
Напомним, масштабное отключение света в Одессе: тысячи домов погрузятся во тьму, адреса
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