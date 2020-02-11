В Одесской области бесследно исчез 14-летний мальчик

Воспитанника детского центра последний раз видели утром 10 февраля. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы местной полиции.

«Разыскивается Бринзей Михаил Георгиевич, 2005 года рождения, который, 10 февраля, ушел из воспитательного центра и до настоящего времени не вернулся», - говорится в сообщении.

Разыскиваемый имеет рост 164 см, волосы коричневые, глаза карие.

Был одет в брюки синего цвета, куртку и кроссовки черного цвета.

«Просим всех, кому что-либо известно о пропавшем мальчике, сообщить в Тарутинское отделения полиции по телефонам: (04847) 3-12-83 или на спецлинию «102», - отмечается в обращении ко всем гражданам.

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Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила его супруга одесситка Наталья Литвиненко.

По словам женщины, 41-летний Денис Литвиненко пропал во время рейса недалеко от берегов США.

«Пропал второй механик судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала она.

Наталья Литвиненко призвала помочь в поисках ее родственника.

«Прошу отозваться всех, кто работал с ним на одном судне.

Отзовитесь все те, у кого есть какая-либо информация про экипаж судна», - написала одесситка 8 февраля.

Известно, что Литвиненко находился на борту судна Star Aquila, которое шло под флагом Маршалловых островов и находилось в управлении греческой компании Star Bulk Carriers. Исчезновение 41-летнего моряка заметили утром 23 января. Последний раз коллеги видели его 22 января в 17:30. Предположительно, украинец бесследно исчез в 12 морских милях к югу от острова Дофин, штат Алабама.

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