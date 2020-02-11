В Одесской области бесследно исчез 14-летний мальчик
Воспитанника детского центра последний раз видели утром 10 февраля. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы местной полиции.
«Разыскивается Бринзей Михаил Георгиевич, 2005 года рождения, который, 10 февраля, ушел из воспитательного центра и до настоящего времени не вернулся», - говорится в сообщении.
Разыскиваемый имеет рост 164 см, волосы коричневые, глаза карие.
Был одет в брюки синего цвета, куртку и кроссовки черного цвета.
Повзрослевшие дочери Меладзе ошарашили внешностью: «Все оттенки серого»
На съемках «Сватов» возникли проблемы, кадры облетели сеть: Добронравов и Кравченко уже там
Волочкова едва прикрыла достоинство, напугав постаревшим видом: "Вот это ее приложило"
Бесстыжая Чехова сверкнула формами в крохотном купальнике: Позавидует даже Кардашьян
«Просим всех, кому что-либо известно о пропавшем мальчике, сообщить в Тарутинское отделения полиции по телефонам: (04847) 3-12-83 или на спецлинию «102», - отмечается в обращении ко всем гражданам.
Ранее мы писали, родственники ищут украинского моряка, который бесследно исчез у берегов США
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила его супруга одесситка Наталья Литвиненко.
По словам женщины, 41-летний Денис Литвиненко пропал во время рейса недалеко от берегов США.
«Пропал второй механик судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала она.
Наталья Литвиненко призвала помочь в поисках ее родственника.
«Прошу отозваться всех, кто работал с ним на одном судне.
Отзовитесь все те, у кого есть какая-либо информация про экипаж судна», - написала одесситка 8 февраля.
Известно, что Литвиненко находился на борту судна Star Aquila, которое шло под флагом Маршалловых островов и находилось в управлении греческой компании Star Bulk Carriers. Исчезновение 41-летнего моряка заметили утром 23 января. Последний раз коллеги видели его 22 января в 17:30. Предположительно, украинец бесследно исчез в 12 морских милях к югу от острова Дофин, штат Алабама.
Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.
Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла на Одесчине, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей
Также Politeka писала, что «Облизывай мне ноги»: страшная правда об издевательствах над детьми в приюте «Свитанок»