В портах Одессы и области введены ограничения из-за мощного ветра и волн

Как пишет Politeka , такую информацию обнародовала  пресс-служба Администрации морских портов Украины, утром, 11 февраля.

Речь идет о трех портах – Одессы, Черноморска и Южного.

В пресс-службе сообщили, что из-за шквального  ветра и волн ограничена лоцманская подводка в порту Одессы, Черноморска и Южного.

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При этом отмечается, что остальные порты области работают без ограничений операционной деятельности.

Ранее мы писали,  сильный ветер продолжает валить деревья в Одессе.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГСЧС, в Одессе на улице Кострова шквальный ветер стал причиной падения дерева на частный жилой дом и гараж. В результате  были заблокированы входные двери к жилому дому. Прибывшие спасатели с помощью бензопилы разрезали и убрали дерево с крыши дома.

Еще одно происшествие случилось сегодня.  Дерево рухнуло прямо на проезжую часть во дворе дома 84/10 по улице Крымской. В результате чего автомобиль скорой помощи не смог проехать и  медикам пришлось идти к больному пешком.

Кроме того, деревопад был замечен в Овидиопольском районе в селе Лиманка, на трассе Одесса — Черноморск.  Возле  Таировского кладбища на проезжую часть упало дерево и перекрыло движение транспорта. Сотрудники службы спасения с помощью бензопилы разрезали и убрали дерево с дороги.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

Также Politeka писала, что синоптики огорошили неутешительным прогнозом на 11 февраля