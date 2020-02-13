Сегодня ночью серьезный пожар поглотил одесское кафе и перекинулся на близлежащую аптеку
Фото и видео масштабного происшествия облетели все местные паблики, пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам очевидцев, пожар случился, 13 февраля, около 4 утра на проспекте Академика Глушко. От огня также пострадала аптека.
Как рассказали сотрудники ГСЧС, вызов на пожар поступил в 03:54. Через час возгорание на площади 150 квадратных метров было ликвидировано. О причинах ЧП пока не сообщается. Также известно, что обошлось без пострадавших.
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Кроме того, местные СМИ показали фото, которое демонстрирует, что осталось от заведения на утро.
Ранее мы писали, в Одессе адский пожар в общежитии оставил многодетную семью без крыши над головой.
Огонь в крошечной комнатушке общежития на улице Курской уничтожил все вещи и даже документы.
Семья Татьяны Шаповаловой осталась на улице. Пока что их приютила бабушка Людмила, но она само проживает в малюсенькой комнате в общежитии на Бочарова.
«У меня есть комната 18 квадратных метров. Поживут у меня, пока не восстановим это жилье, но когда это произойдет, я даже не знаю», — сетует Людмила.
Женщина ранее работала на заводе сварщиком 5-го разряда. Пенсия скудная, поэтому приходится подрабатывать уборщицей офисов в центре города, а дочь ее пока не работает и смотрит за тремя маленькими детьми.
Причины пожара неизвестны, пока спасатели справились с огнем, все выгорело — от мебели, бытовой техники до личных вещей и документов.
Напомним, адский пожар в отеле Одессы обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил еще один рынок в Одессе: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП
Также Politeka писала, необычное явление восхитило одесситов: «скоро весна»