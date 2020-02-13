Спасателям удалось ликвидировать огонь только после того, как кафе сгорело.

Сегодня ночью серьезный пожар поглотил одесское кафе и перекинулся на близлежащую аптеку

Фото и видео масштабного происшествия облетели все местные паблики, пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам очевидцев, пожар случился, 13 февраля, около 4 утра на проспекте Академика Глушко. От огня также пострадала аптека.

Как рассказали сотрудники ГСЧС, вызов на пожар поступил в 03:54. Через час возгорание на площади 150 квадратных метров было ликвидировано. О причинах ЧП пока не сообщается. Также известно, что обошлось без пострадавших.

Кроме того, местные СМИ показали фото, которое демонстрирует, что осталось от заведения на утро.

Ранее мы писали, в Одессе адский пожар в общежитии оставил многодетную семью без крыши над головой.

Огонь в крошечной комнатушке общежития на улице Курской уничтожил все вещи и даже документы.

Семья Татьяны Шаповаловой осталась на улице. Пока что их приютила бабушка Людмила, но она само проживает в малюсенькой комнате в общежитии на Бочарова.

«У меня есть комната 18 квадратных метров. Поживут у меня, пока не восстановим это жилье, но когда это произойдет, я даже не знаю», — сетует Людмила.

Женщина ранее работала на заводе сварщиком 5-го разряда. Пенсия скудная, поэтому приходится подрабатывать уборщицей офисов в центре города, а дочь ее пока не работает и смотрит за тремя маленькими детьми.

Причины пожара неизвестны, пока спасатели справились с огнем, все выгорело — от мебели, бытовой техники до личных вещей и документов.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 13. Februar 2020

Напомним, адский пожар в отеле Одессы обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

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