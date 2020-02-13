Кто в опасности в первую очередь

Пока весь мир охватила паника из-за угрозы распространения китайского коронавируса, Одессу атаковала другая не менее опасная инфекция – свиной грипп и «Канзас»

Пик заболеваемости этих двух штаммов гриппа ожидается в конце февраля и в начале марта.

Как известно, этой зимой в Украине зафиксированы четыре штамма гриппа. Самые агрессивные из них – вирусы типа А: «Брисбен» (более известный как свиной грипп) и «Канзас». Обе инфекции опасны своими осложнениями: могут привести к стремительному развитию пневмонии и даже к летальному исходу: на сегодняшний день в Украине – 13 случаев. При этом в группе риска находятся диабетики, аллергики, астматики и людистарше 65 лет.

По словам медиков, лучшей профилактикой является прививка. Они отметили, что вакцинироваться можно и сейчас, предварительно проконсультировавшись со своим семейным врачом.

Медики предупреждают, что вирус гриппа быстро распространяется, поэтому одесситам нужно быть готовыми к нему.

Вирусы типа А распространяются воздушно-капельным путем, при прямом и непрямом контакте. Симптомы инфекции схожи с симптомами сезонного гриппа: сразу появляется высокая температура (при обычных острых респираторных вирусных инфекциях сначала начинаются насморк и кашель). К тому же, если есть сомнения в диагнозе и нет возможности вызвать врача, в аптеке можно купить экспресс-тест по определению типа гриппа в домашних условиях.

Врачи напоминают, что большинство летальных случаев связаны не с самими гриппом, а с осложнениями, которые человек переносит во время болезни. Чаще всего умирают те, кто несвоевременно обратился в больницу или неправильно лечился, в том числе занимался самолечением.

Когда же нужно обращаться за помощью в больницу?

Конечно, бежать в поликлинику каждый раз при насморке и температуре 37,5 не стоит. Ведь есть риск при обычной простуде заработать настоящий грипп, сидя в очереди к врачу.

Но это правило работает только в том случае, если общее состояние человека не ухудшается.

Медики настоятельно рекомендуют обращаться за помощью, если началась одышка, боли в мышцах, сухой кашель и температуре выше 38 градусов, которая сложно сбивается и держится дольше трех дней.

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