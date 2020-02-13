Они не заметили камеру, которая всё это зафиксировала

В сеть попало видео, на котором зафиксировано, как одесские полицейские во время обыска украли чужие вещи

Момент попал на камеры видеонаблюдения в офисе одного из предприятий Одессы, на котором трудоустроены незрячие люди, пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Камера зафиксировала, как проводящая обыск женщина-полицейская кладет в сумку чужие канцтовары, а затем осматривается в поисках других нужных «мелочей».

«Так, что мне еще нужно? Колонка у меня есть, чайник есть», — комментирует правоохранительница свои действия нецензурной лексикой.

При этом ее коллеги мужского пола, решили пообедать продуктами, которые нашли в офисе.

"А они на нас не обидятся, что мы обожрали их?" – интересуется он, на что полицейская заявляет, что ей "пох***й".

Тем временем в полиции Одессы уже отреагировали на случившееся.

Полицейские заявили, что сейчас все лица причастные к краже установлены и они действительно являются сотрудниками полиции.

Отмечается, что по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки.

Кроме того, замеченные на видео копы отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Ранее мы писали, в Одессе для задержания бандитов копам пришлось остановить троллейбус с пассажирами.

В полицию позвонил пострадавший, который сообщил, что на одной из улиц в Киевской районе города трое крепких парней, скинули его с велосипеда и украли у него «железного коня».

Вскоре, на остановке общественного транспорта, патрульные обнаружили трех лиц, на которых указал заявитель. Преступники заметили инспекторов и быстро забежали в салон троллейбуса, держа велосипед.

Однако далеко уехать им не удалось, так как полицейские остановили троллейбус и задержали грабителей.

Напомним, ограбление банка превратилось в бойню: много жертв, среди них дети.

Как сообщала Politeka, пенсионер совершил дерзкое ограбление на Одесчине.

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