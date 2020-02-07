В сети появилось видео, на котором патрульные гонялись за грабителем по улицам в центре Одессы

Запись погони обнародовала пресс-служба патрульной полиции Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам правоохранителей, молодчик подошел к прохожему, нанес ему удар, а затем вырвал сумку с вещами и убежал.

Инцидент произошел возле проезжавшей по Александровскому проспекту патрульной машины. не теряя времени патрульные выскочили из автомобиля и погнались за парнем. Они показали хорошую физическую подготовку и вскоре догнали беглеца.26-летний грабитель оказал сопротивление копам, начал их толкать и пытался сбежать, но был задержан.

Отмечается, что на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали, под Одессой полиция ловила бандитов, которые ехали на авто Mercedes без номерных знаков.

«Днем копы получили информацию от коллег из Раздельнянского ОП о ряде уголовных преступлений, совершенных мужчинами, которые едут в авто Mercedes без номерных знаков.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные заблокировали дорогу возле пункта «Два столба» путем создания искусственного затора.

Второй экипаж направился в сторону авто. Неподалеку инспекторы остановили Мерседес, отметили в патрульной.

Разыскиваемые преступники были задержаны. На месте работали следователи.

Также мы писали, в Одессе сотрудники полиции гонялись за табуном коней.Как рассказали полицейские, во время патрулирования они заметили четырех лошадей без присмотра, которые двигались по проезжей части.

Патрульные начали поиски владельца.

Через некоторое время нашлась их хозяйка и скакуны вернулись домой.

Одесситка объяснила, что животные были привязаны, но каким-то образом смогли покинуть двор.

Патрульні затримали ймовірного грабіжника Вчора, під час патрулювання Приморського району, на очах у патрульних поліцейських відбулось нахабне правопорушення: чоловік вдарив перехожого, вирвав у нього сумку з речами та почав тікати. Силами двох екіпажів патрульної поліції, чоловіка вдалося наздогнати за лічені хвилини. 26-річний порушник чинив опір, штовхав інспекторів та намагався втекти, але уникнути затримання у нього не вийшло. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин події. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіція #патрульнаполіціяодеси #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Donnerstag, 6. Februar 2020

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