В Одесской области без вести пропала девочка-подросток, которая уже шестые сутки не выходит на связь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

«Ширяевским отделением полиции устанавливается местонахождение Грибановой Кристины Юрьевны, 2004 года рождения, 07 февраля текущего года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», - говорится в сообщении.

Разыскиваемой на вид 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, лицо круглое.

Была одета в темно-синюю куртку.

«Всем, кому известно местонахождение девушки, просьба сообщить в Ширяевское отделение полиции по телефонам (0485), 82 12 30 или на спецлинию «102», - отмечают в полиции.

Ранее мы писали, в Одесской области бесследно исчез 14-летний мальчик.

Воспитанника детского центра последний раз видели утром 10 февраля.

«Разыскивается Бринзей Михаил Георгиевич, 2005 года рождения, который, 10 февраля, ушел из воспитательного центра и до настоящего времени не вернулся», - говорится в сообщении.

Разыскиваемый имеет рост 164 см, волосы коричневые, глаза карие.

Был одет в брюки синего цвета, куртку и кроссовки черного цвета.

Мы также писали о том, что родственники ищут украинского моряка, который бесследно исчез у берегов США.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила его супруга одесситка Наталья Литвиненко.

По словам женщины, 41-летний Денис Литвиненко пропал во время рейса недалеко от берегов США.

«Пропал второй механик судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала она.

Наталья Литвиненко призвала помочь в поисках ее родственника.

«Прошу отозваться всех, кто работал с ним на одном судне.

Отзовитесь все те, у кого есть какая-либо информация про экипаж судна», - написала одесситка 8 февраля.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла на Одесчине, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей

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