В Одесской области полицейский в крайней степени опьянения приехал оформлять ДТП

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию отдела коммуникации местной полиции.

Инцидент случился в селе Александровка Одесской области.

Согласно информации, в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

Для проверки указанного сообщения на место аварии был направлен наряд сектора реагирования патрульной полиции.

Вскоре после сообщения о ДТП на спецлинию «102» поступил новый сигнал — граждане сообщили, что на место происшествия для оформления прибыл следователь на собственном автомобиле и в гражданской одежде. При этом, как утверждают очевидцы, у него были явные признаки алкогольного опьянения.

В ходе расследования инцидента установлено, что в этот момент полицейский находился вне службы. В отношении него составлен административный протокол и начато служебное расследование. На период проведения он отстранен от исполнения должностных обязанностей.

По данному факту начато служебное расследование, на период проведения которого полицейский отстранен от исполнения должностных обязанностей. Ему грозит безальтернативное увольнение из ОВД.

Ранее мы писали о другом вопиющем случае, в котором также фигурировали сотрудники правоохранительных органов.

В Одессе полицейские во время обыска украли чужие вещи.

Момент попал на камеры видеонаблюдения в офисе одного из предприятий Одессы, на котором трудоустроены незрячие люди.

Камера зафиксировала, как проводящая обыск женщина-полицейская кладет в сумку чужие канцтовары, а затем осматривается в поисках других нужных «мелочей».

«Так, что мне еще нужно? Колонка у меня есть, чайник есть», — комментирует правоохранительница свои действия нецензурной лексикой.

При этом ее коллеги мужского пола, решили пообедать продуктами, которые нашли в офисе.

"А они на нас не обидятся, что мы обожрали их?" – интересуется он, на что полицейская заявляет, что ей "пох***й".

Тем временем в полиции Одессы уже отреагировали на случившееся.

Полицейские заявили, что сейчас все лица причастные к краже установлены и они действительно являются сотрудниками полиции.

Напомним, ограбление банка превратилось в бойню: много жертв, среди них дети.

Как сообщала Politeka, пенсионер совершил дерзкое ограбление на Одесчине.

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