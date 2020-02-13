Уже 20 февраля в 8 утра

В городе Арцизе Одесской области все детские сады останутся без электричества из-за долгов

На это пожаловался сам мэр Арциза Владимир Михов на страницах соцсетей, передает Politeka.net

В частности, он показал документ, который получил от "Одесской областной энергоснабжающей компании".

В нем говорится, что необходимо погасить долги, в противном случае компания будет вынуждена отключить электроэнергию за неуплату.

В случившемся глава Арциза винит депутатов горсовета, поскольку они до сих пор не утвердили бюджет на 2020 года, соответственно детские сады и не могут оплатить коммунальные услуги.

При этом долг на один детский сад составляет по 10-15 тыс. гривен.

«Если сегодня бюджет не будет принят, детские сады не будут отапливаться. Естественно, не смогут принять детей, - подчеркнул Владимир Михов.

Стоит отметить, что если долг все-таки не погасят, то детские сады останутся без электричества уже 20 февраля в 8 утра.

Ранее мы писали, из-за внезапного отключения электроэнергии чуть не погиб житель Одесской области.

Сообщалось, что 7 февраля сотрудники службы спасения получили вызов из села Малый Фонтан Подольского района, где под угрозой оказалась жизнь больного бронхиальной астмой.

К месту вызова была немедленно направлена аварийно-спасательная бригада.

Прибывшие спасатели обеспечили аварийное электропитание дома с помощью бензогенератора 2,5 кВт и непрерывную работу медицинского прибора.

К счастью, спасатели вовремя успели. Больного осмотрели медики. Госпитализация ему не понадобилась.

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