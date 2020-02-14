В День всех влюбленных погода порадует одесситов приятным теплом

Об этом передает Politeka со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В пятницу, 14 февраля, в Одессе с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем юго-восточный 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура ночью буде колебаться от 1°С мороза до 1°С тепла, днем столбики термометров поднимутся до 7-9°С тепла.

В Одесской области синоптики сообщают о переменной облачности. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 7-12 м/с, днем юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 7-12°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В этот день почитается память мученика Трифона. О погоде наши предки судили по небу: если на Трифона небо было усыпано звездами, то ожидали поздней весны. Если в этот день выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне. Если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором времени хорошую погоду. Вообще по погоде этого дня судили о погоде до конца зимы: «Каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля».

Ранее мы писали, жители Одессы поделились необычайно красивым рассветом, который они наблюдали на море.

Фотографии на своей странице в Фейсбуке опубликовала одесситка Ольга Богданова.

На кадрах видно, как восход солнца удивил своими яркими рубиново-гранатовыми оттенками. Сначала на горизонте появилась алая полоска между облаками и морем. Затем небосвод окрасился весь в красно-оранжевые краски, отражаясь в море и заливая все вокруг невероятными красками. В красно-розовых оттенках была вся Одесса.

Снимки и правда получились очень захватывающими.

Пользователи сети по достоинству оценили фотографии, отметив, что это один из красивейших закатов, которые они увидели.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»