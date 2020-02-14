В Одессе во время реставрации известного исторического здания у атлантов обрезали ноги и понавешивали на них провода и прочую ерунду

Речь идет о памятнике архитектуры - жилом доме Шемякина, который построен в XIX веке и расположен на улице Гоголя, 9.

Само здание покрасили и оштукатурили. А вот двум атлантам, которые расположены у входа в парадную, отрезали туловища и оснастили многочисленными проводами и распределительными щитками. Отметим, что до реставрации щиток был только под одним.

Кстати, помимо своего красивого фасада дом известен тем, что в нем жил выдающийся ученый-офтальмолог Владимир Филатов.

Странная реставрация возмутила жителей Одессы, а в особенности историков и общественников.

Вот что о ней думает одесский блогер Олег Коваленко.

«Голь на выдумки хитра, а вандалы на загаживания. Дом после реставрации. Вместо того чтобы восстановить ноги атлантам, под обоими установили распределительные щитки (раньше был под одним)», - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Историк Александр Бабич также гневно высказался по этому поводу.

«Ср*ла, мазала, белила! Не, ну это же не реставрация, правда!? Про реставрацию в Одессе речь уже давно не идет. Мы просто ремонтики мутим. А ремонтик не обязует снимать сопли проводов, всякие левые коробочки, дурацкие фигурки бородатых мужиков восстанавливать. Мы же не исторический облик восстанавливаем и вот это вот все вот! Да и кому она нужна эта история? Нашим детям? Так они уже привыкли к обрубкам и обломкам! Туристам? Так на кой они нам, от них только толчея на улицах! Одесситам? Так мы им «Кадоры» и «Радужные» понастроили! З.Ы. Господа, вы зв… руко*опы, господа!», - написал Бабич.

Напомним, на молодую женщину с малышом на руках обвалился кусок балкона.

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