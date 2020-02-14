Где погулять в Одессе со своей второй половинкой в День Святого Валентина

Предлагаем вам топ самых романтических мест, которые стоит посетить в пятницу, 14 февраля на День всех влюбленных.

Пожалуй самым первым, который приходит на ум, романтическим местом в городе является Тещин мост с видом на порт. Раньше влюбленные вешали на него замки в знак своей любви. Правда, сейчас их сняли чтобы уберечь мост от разрушения под тяжестью железных свидетельств любви. А для замочков создали композицию "Влюбленное сердце", которая находится неподалеку.

Потом можно пройти к Воронцовской колоннаде и постоять на "мостике любви", где зачастую устраивают свадебные фотосессии молодожены.

Уголок влюбленных в парке Горького - место специально создано для свиданий: лавочки, замочки, сердечки...А в центре стоит специальная конструкция в форме сердца. Да и сам парк крайне милый и ухоженный, недавно там появились скульптуры зверушек из пеньков.

Если раньше парк Победы был просто парком, то теперь, с новым освещением пруда, он стал одной из достопримечательностей города. Конечно же сюда стоит приходить вечером, когда зажигаются огни. Правда, в последнее время их зажигают редко.

Совсем недавно в список романтических мест записался затонувший танкер на Дельфине. Его считает достопримечательностью даже Google. Советуем посетить пока его не убрали. Правда это случится возможно нескоро.

Романтику влюбленным может обеспечить и Горсад. По вечерам здесь горят фонари, создавая уютную атмосферу.

Также в саду можно сделать пару снимков на память – в ротонде или на фоне трехметрового бронзового сердца. Скульптура представляет собой дерево с сердечками, на которых на разных языках написано слово "любовь" вместо листьев.

Кстати, это место подойдет и для символического укрепления отношений - для того, чтобы сделать чувства крепкими, парам нужно взявшись за руки прикоснуться к стволу.

Ко всему прочему к романтическому месту можно отнести Одесский морвокзал. Спустившись по Потемкинской лестнице и пройдя до конца пристани, прогуливающиеся окажутся у причалов яхт-клуба. С лавочек почти у кромки воды открывается замечательный вид на акваторию порта, красивые яхты и белоснежный маяк.

Помимо всеми любимой одесситами и гостями города Потемкинской лестницы, в Одессе есть еще и Лестница любви на Польском спуске, которая начинается прямо за памятником Де Рибасу. По традиции все влюбленные должны проходить ступеньку за ступенькой, на каждой называя положительное качество своей второй половинки.

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