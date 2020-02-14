В Одессе после реставрации Воронцовской колоннады уже начала разрушаться плитка

Об этом сообщает информационный портал « Одесская жизнь »

Не успели одесские власти отрапортовать о завершении ремонтных и реставрационных работы в центре города, как территория рядом с Воронцовской колоннадой стала уже меняться.

В частности, рядом со ступеньками к Военному спуску уже просели плиты. А рядом одна плитка вообще отсутствует. Как и рядом со ступеньками справа от памятника архитектуры.

Таким образом с уверенностью можно сделать вывод, что качество реставрационных работ в Одессе оставляет желать лучшего.

Ранее мы сообщали, в центре Одессы в отремонтированном Воронцовском переулке ограничат движения автотранспорта.

Такое распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов. Это означает, что с весны текущего года в переулок смогут въезжать только автомобили жильцов.

В распоряжении указано, что ограничение въезда осуществят с помощью шлагбаумов. Один из них, который расположен сейчас у дома № 1 на углу с Приморским бульваром, перенесут к дому № 12. Таким образом, будет ограничен доступ автомобилям со стороны Екатерининской площади.

В Одессе Воронцовский переулок пытаются превратить в пешеходную зону еще с 2016 года.

Отметим, что в прошлом году в этом переулке была проведена реконструкция, на которою было потрачено 22,4 миллиона гривен из городского бюджета.

Одесский мэр Геннадий Труханов обещал, что после ремонта Воронцовский переулок превратится «в уголок старой Одессы», однако вместо автентичной брусчатки, которую нашли под асфальтом, в процессе реконструкции переулок был замощен новой гранитной плиткой.

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