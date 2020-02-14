Все подумали, что это бандитский наезд

В Одессе люди похожие на титушек устроили разборки в кафе из-за козырька

Как пишет « Думская », инцидент, который напугал одесситов произошел на проспекте Шевченко в кафетерии «Гратте».

Несколько десятков крепких молодчиков, похожих на титушек, пытались добиться от заведения выполнения закона.

Как выяснилось, это сотрудники муниципального управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей. Они заявили, что прибыли демонтировать козырек, который якобы самовольно установило кафе, и сослались на решение исполкома годичной давности.

Тем временем владельцы кафе после прибытия мэрских титушек подтянули контингент такого же вида вместе с представителем собственника по имени Казбек Икаев.

Он заявил, что «Гратте» «получило разрешение архитектуры и идет согласование документов». То есть все законно. Правда, по словам Икаева, хозяин «не рассчитался», отсюда и наезд.

Одесситы в сети уже иронизируют по этому поводу, назвав происходящее «битвой титушек».

«Сериал можно снимать «Битва титушек»,

«Олесь Янчук и его бандюганы! Чистый криминал из 90х. И Труханов уволить его даже не может!»,

«Проклятый козырек! Всем мешает! Огромные «летние площадки» ресторанов, больше напоминающие пристройки, не мешают; высотки на склонах не мешают, незаконные мансарды на памятниках архитектуры не мешают, а ради козырька, который, кстати, совсем не уродует здание, а даже наоборот, пригнали целую армию»,

«А если уродливый козырёк на уродливой высотке на сколне, то это минус*минус=плюс?))»,

««Гоп-стоп, мы подошли из-за угла…» ;)»,

«Да уж. Стремно прямо в городе бизнесом заниматься). Красиво рекет косит, когда под патриотов, когда под защитников потребителей. Но Казбек имеет что противопоставить, тоже прикольно). Это нихрена все не нормально. Полиция есть? Или она наблюдает как астроном за звездами. Где закон и порядок? Этому дикому югу нужен честный федеральный маршал с револьвером», - пишут люди.

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