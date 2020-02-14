В Одессе пассажиров троллейбуса не на шутку встревожило огненное ЧП, свидетелями которого они стали

Видео пожара появилось в сети, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, во время движения троллейбуса загорелась контактная сеть. Штанга троллейбуса горела несколько минут. Это случилось на улице Мариинской.

Позже инцидент прокомментировали в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс».

«Сильный ветер сорвал посторонний провод, который упал на контактную сеть, в результате чего произошло замыкание», - рассказали в пресс-службе.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Контактная сеть была восстановлена, а сам транспорт повреждений не получил.

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Об одном таком случае, который произошел на днях средь бела дня, рассказали в патрульной полиции.

Отмечается, что для задержания бандитов копам пришлось остановить троллейбус с пассажирами.

В полицию позвонил пострадавший, который сообщил, что на одной из улиц в Киевской районе города трое крепких парней, скинули его с велосипеда и украли у него «железного коня».

Экипаж прибыл на удивление быстро, так как находился неподалеку.

Вскоре, на остановке общественного транспорта, патрульные обнаружили трех лиц, на которых указал заявитель. Преступники заметили инспекторов и быстро забежали в салон троллейбуса, держа велосипед.

Однако далеко уехать им не удалось, так как полицейские остановили троллейбус и задержали грабителей.

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