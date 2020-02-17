Более полутора тысяч домов в Одессе останутся без света из-за ремонтных работ сети

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию сайта  “Облэнерго”.

Согласно информации, сегодня, 17 февраля, многие одесситы останутся без электроснабжения. Причина: плановые ремонтные работы.

Пострадают в основном жители  Киевского района.

свет, свеча, электричество

Электричество будет отсутствовать  с 9.00 до 19. 00 по следующим адресам:

1 переулок Обильний 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2

1-й Академический переулок, 1, 2, 3, 4, 21б, 10а, 5, 6, 7, 8, 10, 1012

1-й Китобойный переулок

38, 12а, 38а, 42, 361, 26-В, 12, 24, 4, 16, 26, 14/16, 22, 36, 32, 30, 28, 18, 6, 26-А, 36А, 10, 8, 20, 20А, 34, 28а

1-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 5, 7

1-й переулок Юннатов, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

2-й Академический переулок, 2, 5, 4/а, 6

2-й Китобойный переулок

14а, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20А, 7а, 10, 50А, 18а, 9а, 8а, 16б, 17б, 17а, 10а, 16а, 12А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50

2-й переулок Александра Невского

1, 2, 4/2, 7а, 2а, 7Г, 4а, 4/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2-й переулок Шишкина, 11-А, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 2А, 12, 9а, 9б, 2Б, 16а, 10а, 12а, 4а, 12б, 18а, 13, 14, 16, 18, 20

С 09:00 по 19:00

2-й Украинский переулок

3, 4, 5, 6

С 09:00 по 19:00

3-й переулок Александра Невского, 7, 7А, 5, 3а, 2, 3

3-й переулок Шишкина

1, 2, 3, 4, 9а, 10А, 5, 11а, 14а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

3-й Украинский переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а

3-й Флотский переулок, 4б, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 13а, 6а, 4а, 15а, 3а, 19а, 2а, 5а, 17, 19, 21, 23, 11а

Академика Королёва улица, 72

Академическая улица,47а, 24А, 30А, 47, 34В, 36, 37, 48В, 39/2, 5, 14/3, 29, 24, 1/16, 52А

С 09:00 по 19:00

Александра Невского улица

38, 25А, 26, 32, 27А, 29, 40, 30, 33, 28а, 39а, 33а, 34, 28, 31а2, 25, 27Б, 24, 29/1, 27, 31, 32а, 28б, 31а, 19, 21/1, 21/8, 21/6, 23, 11а, 34а, 8, 21/5, 20, 10, 5а, 11, 5, 7а, 14, 12, 21/3, 21/5-А, 1а, 21/4, 13, 15, 1, 16, 3а, 20а, 14а, 17, 3, 18а, 18, 20-Б, 9, 9а, 21/2

Анны Ахматовой улица, 34Б, 24а, 6, 34, 36, 38, 34а, 32, 32Б/1, 32а, 30, 28/2, 40, 22, 15, 19/2, 26, 19, 24, 27, 25, 28, 17/19, 23, 21

Арбузная улица

9, 5а, 3, 18, 6, 7, 10, 8, 12а, 2, 11б, 5, 11, 4, 1а, 14, 1, 16, 8А, 3а, 12

Архитектурная улица

10, 12, 14а, 14

Баштанная улица, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 2а, 6/3, 5/5, 6/4, 9а, 8/, 6/6, 12, 8/10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420

Безымянный переулок, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2а, 10Б, 6А, 11, 9а, 12, 9в

Вертелецкого улица, 13

Греческая улица, 26/28, 23, 30, 32

Дмитрия Донского улица

39, 2а36, 8, 45, 45а, 6, 12, 20, 31, 43, 35, 35а, 31а, 33, 41а, 37, 22, 41, 39/1, 9, 1, 11/Д, 11, 19, 94, 11В-1, 15а/15б, 2а38, 2а40, 113, 2а45, 9Ж, 2А18, 4, 2А8, 2/35, 2/12, 1а, 2/7, 11А, 2а1, 2а34, 9В, 2а23, 2а12, 111, 11/21, 11/2, 21/3, 2/53, 2а/7, 2б, 2а/32, 3а, 112, 2/55, 2/14, 16, 10, 2/10, 2А/17, 2а29, 2/6, 2а, 2/1, 16/18, 2/2, 9/7, 13, 2а30, 2А15, 2а/22, 21, 5В, 5, 17а, 2а25, 2А/28, 2/33, 2/20, 1б, 2А/35, 9Д, 2А9, 15, 11/6, 2/11, 2/8, 1618, 2/3, 95, 11Б, 27492, 2а43, 2/42, 2/21, 3А1, 15/1, 2, 17/17, 2/13, 9Е, 2а6, 2552, 2а37, 2а27, 2/1А, 2/947, 2а/26, 2848, 2А41, 2а/31, 17, 9А, 3б, 2А10, 2а5

Достоевского улица, 2, 4а, 3, 25, 10, 6а, 17а, 8, 13, 8а, 9А, 6, 21, 11а, 13а, 17, 1, 15, 4в, 9в2, 4б, 15а, 7а, 11-Б, 4, 12, 7, 9, 11, 5

Екатерининская улица, 19, 21

Ёлочная улица, 42/2, 36, 44а, 44Б, 38а, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58

Ивана Вазова улица, 21

Ипподромный переулок, 10

Китобойная улица

5а, 6/2, 20Б, 20-Д, 9а, 8б, 8а, 13, 10, 7/а, 8, 17, 3, 2, 12а, 12, 4, 19, 15/1а, 15, 16, 15а, 5, 11, 7/1, 47А, 48, 472, 47, 32/1, 36, 38а, 45, 26, 19/2, 38, 41, 29, 42, 20-В, 36 а, 21/1, 22, 18а, 34А, 27, 24, 35, 43, 20А, 21/3, 31, 44, 37, 23, 34, 20, 19/3, 92, 33а, 40, 70, 28, 25, 39, 18, 74, 33/1-А, 21, 31б, 30, 36в, 34Б, 22А, 46А, 46, 413, 6, 32

Костанди улица

21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 38В, 32А, 34В, 40В, 32Б, 38Б, 51, 34А, 48/2, 27А, 77А, 28А, 45А, 40Б, 45/2, 40А, 77/33, 48а, 62А, 34б, 53А, 54А, 56А*, 75Б, 49А, 75в, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77

Крымская улица, 1, 3, 31

С 09:00 по 19:00

Крымский переулок

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 6а, 5Б, 5а, 3в, 1А, 13а, 3б, 12, 1б, 13, 14, 16, 20, 22, 5А

Куприна улица

19а, 54б, 13-Б, 14а, 11, 10А, 21/23, 15, 7/9, 14, 13В, 19, 12, 16Б, 7а, 27, 17, 25, 29а, 14/4, 27б, 13-А, 8, 32, 38, 42, 34в, 43, 43а, 43б, 32а, 34, 45, 34а, 34а/1, 45а, 30, 21а, 35, 28-В, 48в, 47, 37б, 41, 31, 39а, 39/5, 46а, 35А, 40, 37В, 28, 33, 41а, 28-Б, 39, 44, 37, 30-В, 39/1, 48а, 26, 48, 48б, 37е, 37а, 36а, 46, 52б, 50, 54, 50а, 52, 52а, 19-А/1

Левитана улица, 19/3, 19/5,

Левкойная улица, 7, 7а

Львовская улица, 50, 56, 54/2, 52, 54, 58

Львовский переулок

10Б, 3/1, 10, 8, 8а, 7, 10В, 3, 5, 76, 10а, 15, 1, 16, 9

Лядова улица, 10, 3а, 12а, 15, 121, 4, 1а, 5, 11, 9, 3, 2, 9а, 1, 4а, 7, 3б

Молокова улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 6/2, 1А, 4А, 1Б, 12, 3а, 6Г, 1г, 3б, 6б, 8б, 6Б, 6/4, 2б, 6В, 6/А4, 9/11, 8а

С 09:00 по 19:00

Немировича-Данченко улица

10, 11, 16

С 09:00 по 19:00

Новоукраинский переулок

2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Обільна с 1 по 25 

Окружная улица 2- 29 , 

Педагогическая улица, 21

С 09:00 по 19:00

переулок Дмитрия Донского

6, 2А, 3, 3б, 7

переулок Достоевского

9Б/1, 1, 2, 4, 9в, 11в, 9б2, 14а, 14в, 11б, 13в, 10а, 9б3, 8, 12Б, 9Б3, 12а, 9, 11, 12, 13, 14, 1

переулок Славы, 5, 8А, 5Б, 1/1, 6, 5В, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/37, 2, 3, 5/2, 21

Планетная улица, 38А, 12-Б, 30, 38, 17-В, 26, 29, 10В, 16, 1, 22, 11, 21, 18, 9а, 9, 8а, 6, 28/30, 10г, 8Б, 38Б, 10а, 10, 20, 23, 6а, 17, 3, 25, 20а, 24, 12, 31, 31а, 19, 4, 27, 17А, 12-В, 12а, 19А

Равенства улица, 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4а, 16а, 3а, 40А, 2А, 46А, 30а, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Ришельевская улица, 12, 14

С 09:00 по 13:00

Собинова улица, 15

Сумская улица

2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 43, 44, 50, 54, 69б, 52/2, 9а, 14/2, 55, 56, 57, 61, 66, 67

Тульская улица, 43, 37/Б, 223, 222, 26-А, 37, 263, 243, 264, 51а, 33/3, 28, 281, 18/1, 241, 18, 311, 33, 242, 18/3, 45, 27а, 36, 262, 26, 332, 47, 37Б, 51, 22, 32, 41, 282, 313, 49, 35, 31/1, 24, 30А, 3б, 2, 3, 6, 31, 4а1, 1, 3а3, 7, 3а, 3А/1, 4а, 5, 4, 7а, 10, 234, 21/3, 23, 8, 162, 25, 211, 21, 13, 9, 27/4, 9а, 17, 294, 233, 16, 29/2, 29, 15, 14а, 27, 141, 14, 12, 11, 204, 19, 20, 23-Б, 37/1, 71

Флотская улица

6/1, 4А, 4

Фонтанская дорога, 58, 129

Харьковская улица, 13а, 12а, 2, 3, 9, 6, 13, 16а, 15, 8а, 16/1, 1, 18, 5, 12, 11, 15а, 5а, 4, 14, 6а, 20, 8, 3а

Черниговская улица, 9, 3а, 10а, 9А, 14а, 11а, 7Б, 1, 13, 1б, 8а, 7, 8, 16А, 4а, 18а, 11, 5, 12, 13Б, 23А, 6, 2а, 23Г, 14, 23Б, 4, 7а, 24, 9Б, 6а, 9а1, 20, 17/9, 17/1, 10, 17/, 3Б, 17, 18, 2, 3, 13А

Черниговский переулок

1А, 4а, 3а, 3, 2Б, 6а, 8, 5а, 4

Шишкина улица- полностью

Юннатов улица, 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А

Напомним, масштабное отключение света в Одессе: тысячи домов погрузятся во тьму, адреса

Как сообщала Politeka, одесситы не увидят света: кто пострадает в первую очередь, адреса

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