Более полутора тысяч домов в Одессе останутся без света из-за ремонтных работ сети
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию сайта “Облэнерго”.
Согласно информации, сегодня, 17 февраля, многие одесситы останутся без электроснабжения. Причина: плановые ремонтные работы.
Пострадают в основном жители Киевского района.
Электричество будет отсутствовать с 9.00 до 19. 00 по следующим адресам:
1 переулок Обильний 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2
1-й Академический переулок, 1, 2, 3, 4, 21б, 10а, 5, 6, 7, 8, 10, 1012
1-й Китобойный переулок
38, 12а, 38а, 42, 361, 26-В, 12, 24, 4, 16, 26, 14/16, 22, 36, 32, 30, 28, 18, 6, 26-А, 36А, 10, 8, 20, 20А, 34, 28а
1-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 5, 7
1-й переулок Юннатов, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а
2-й Академический переулок, 2, 5, 4/а, 6
2-й Китобойный переулок
14а, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20А, 7а, 10, 50А, 18а, 9а, 8а, 16б, 17б, 17а, 10а, 16а, 12А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50
2-й переулок Александра Невского
1, 2, 4/2, 7а, 2а, 7Г, 4а, 4/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2-й переулок Шишкина, 11-А, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 2А, 12, 9а, 9б, 2Б, 16а, 10а, 12а, 4а, 12б, 18а, 13, 14, 16, 18, 20
С 09:00 по 19:00
2-й Украинский переулок
3, 4, 5, 6
С 09:00 по 19:00
3-й переулок Александра Невского, 7, 7А, 5, 3а, 2, 3
3-й переулок Шишкина
1, 2, 3, 4, 9а, 10А, 5, 11а, 14а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
3-й Украинский переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а
3-й Флотский переулок, 4б, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 13а, 6а, 4а, 15а, 3а, 19а, 2а, 5а, 17, 19, 21, 23, 11а
Академика Королёва улица, 72
Академическая улица,47а, 24А, 30А, 47, 34В, 36, 37, 48В, 39/2, 5, 14/3, 29, 24, 1/16, 52А
С 09:00 по 19:00
Александра Невского улица
38, 25А, 26, 32, 27А, 29, 40, 30, 33, 28а, 39а, 33а, 34, 28, 31а2, 25, 27Б, 24, 29/1, 27, 31, 32а, 28б, 31а, 19, 21/1, 21/8, 21/6, 23, 11а, 34а, 8, 21/5, 20, 10, 5а, 11, 5, 7а, 14, 12, 21/3, 21/5-А, 1а, 21/4, 13, 15, 1, 16, 3а, 20а, 14а, 17, 3, 18а, 18, 20-Б, 9, 9а, 21/2
Анны Ахматовой улица, 34Б, 24а, 6, 34, 36, 38, 34а, 32, 32Б/1, 32а, 30, 28/2, 40, 22, 15, 19/2, 26, 19, 24, 27, 25, 28, 17/19, 23, 21
Арбузная улица
9, 5а, 3, 18, 6, 7, 10, 8, 12а, 2, 11б, 5, 11, 4, 1а, 14, 1, 16, 8А, 3а, 12
Архитектурная улица
10, 12, 14а, 14
Баштанная улица, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 2а, 6/3, 5/5, 6/4, 9а, 8/, 6/6, 12, 8/10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420
Безымянный переулок, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2а, 10Б, 6А, 11, 9а, 12, 9в
Вертелецкого улица, 13
Греческая улица, 26/28, 23, 30, 32
Дмитрия Донского улица
39, 2а36, 8, 45, 45а, 6, 12, 20, 31, 43, 35, 35а, 31а, 33, 41а, 37, 22, 41, 39/1, 9, 1, 11/Д, 11, 19, 94, 11В-1, 15а/15б, 2а38, 2а40, 113, 2а45, 9Ж, 2А18, 4, 2А8, 2/35, 2/12, 1а, 2/7, 11А, 2а1, 2а34, 9В, 2а23, 2а12, 111, 11/21, 11/2, 21/3, 2/53, 2а/7, 2б, 2а/32, 3а, 112, 2/55, 2/14, 16, 10, 2/10, 2А/17, 2а29, 2/6, 2а, 2/1, 16/18, 2/2, 9/7, 13, 2а30, 2А15, 2а/22, 21, 5В, 5, 17а, 2а25, 2А/28, 2/33, 2/20, 1б, 2А/35, 9Д, 2А9, 15, 11/6, 2/11, 2/8, 1618, 2/3, 95, 11Б, 27492, 2а43, 2/42, 2/21, 3А1, 15/1, 2, 17/17, 2/13, 9Е, 2а6, 2552, 2а37, 2а27, 2/1А, 2/947, 2а/26, 2848, 2А41, 2а/31, 17, 9А, 3б, 2А10, 2а5
Достоевского улица, 2, 4а, 3, 25, 10, 6а, 17а, 8, 13, 8а, 9А, 6, 21, 11а, 13а, 17, 1, 15, 4в, 9в2, 4б, 15а, 7а, 11-Б, 4, 12, 7, 9, 11, 5
Екатерининская улица, 19, 21
Ёлочная улица, 42/2, 36, 44а, 44Б, 38а, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58
Ивана Вазова улица, 21
Ипподромный переулок, 10
Китобойная улица
5а, 6/2, 20Б, 20-Д, 9а, 8б, 8а, 13, 10, 7/а, 8, 17, 3, 2, 12а, 12, 4, 19, 15/1а, 15, 16, 15а, 5, 11, 7/1, 47А, 48, 472, 47, 32/1, 36, 38а, 45, 26, 19/2, 38, 41, 29, 42, 20-В, 36 а, 21/1, 22, 18а, 34А, 27, 24, 35, 43, 20А, 21/3, 31, 44, 37, 23, 34, 20, 19/3, 92, 33а, 40, 70, 28, 25, 39, 18, 74, 33/1-А, 21, 31б, 30, 36в, 34Б, 22А, 46А, 46, 413, 6, 32
Костанди улица
21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 38В, 32А, 34В, 40В, 32Б, 38Б, 51, 34А, 48/2, 27А, 77А, 28А, 45А, 40Б, 45/2, 40А, 77/33, 48а, 62А, 34б, 53А, 54А, 56А*, 75Б, 49А, 75в, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77
Крымская улица, 1, 3, 31
С 09:00 по 19:00
Крымский переулок
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 6а, 5Б, 5а, 3в, 1А, 13а, 3б, 12, 1б, 13, 14, 16, 20, 22, 5А
Куприна улица
19а, 54б, 13-Б, 14а, 11, 10А, 21/23, 15, 7/9, 14, 13В, 19, 12, 16Б, 7а, 27, 17, 25, 29а, 14/4, 27б, 13-А, 8, 32, 38, 42, 34в, 43, 43а, 43б, 32а, 34, 45, 34а, 34а/1, 45а, 30, 21а, 35, 28-В, 48в, 47, 37б, 41, 31, 39а, 39/5, 46а, 35А, 40, 37В, 28, 33, 41а, 28-Б, 39, 44, 37, 30-В, 39/1, 48а, 26, 48, 48б, 37е, 37а, 36а, 46, 52б, 50, 54, 50а, 52, 52а, 19-А/1
Левитана улица, 19/3, 19/5,
Левкойная улица, 7, 7а
Львовская улица, 50, 56, 54/2, 52, 54, 58
Львовский переулок
10Б, 3/1, 10, 8, 8а, 7, 10В, 3, 5, 76, 10а, 15, 1, 16, 9
Лядова улица, 10, 3а, 12а, 15, 121, 4, 1а, 5, 11, 9, 3, 2, 9а, 1, 4а, 7, 3б
Молокова улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 6/2, 1А, 4А, 1Б, 12, 3а, 6Г, 1г, 3б, 6б, 8б, 6Б, 6/4, 2б, 6В, 6/А4, 9/11, 8а
С 09:00 по 19:00
Немировича-Данченко улица
10, 11, 16
С 09:00 по 19:00
Новоукраинский переулок
2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Обільна с 1 по 25
Окружная улица 2- 29 ,
Педагогическая улица, 21
С 09:00 по 19:00
переулок Дмитрия Донского
6, 2А, 3, 3б, 7
переулок Достоевского
9Б/1, 1, 2, 4, 9в, 11в, 9б2, 14а, 14в, 11б, 13в, 10а, 9б3, 8, 12Б, 9Б3, 12а, 9, 11, 12, 13, 14, 1
переулок Славы, 5, 8А, 5Б, 1/1, 6, 5В, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/37, 2, 3, 5/2, 21
Планетная улица, 38А, 12-Б, 30, 38, 17-В, 26, 29, 10В, 16, 1, 22, 11, 21, 18, 9а, 9, 8а, 6, 28/30, 10г, 8Б, 38Б, 10а, 10, 20, 23, 6а, 17, 3, 25, 20а, 24, 12, 31, 31а, 19, 4, 27, 17А, 12-В, 12а, 19А
Равенства улица, 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4а, 16а, 3а, 40А, 2А, 46А, 30а, 48, 84, 86, 98, 106, 197
Ришельевская улица, 12, 14
С 09:00 по 13:00
Собинова улица, 15
Сумская улица
2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 43, 44, 50, 54, 69б, 52/2, 9а, 14/2, 55, 56, 57, 61, 66, 67
Тульская улица, 43, 37/Б, 223, 222, 26-А, 37, 263, 243, 264, 51а, 33/3, 28, 281, 18/1, 241, 18, 311, 33, 242, 18/3, 45, 27а, 36, 262, 26, 332, 47, 37Б, 51, 22, 32, 41, 282, 313, 49, 35, 31/1, 24, 30А, 3б, 2, 3, 6, 31, 4а1, 1, 3а3, 7, 3а, 3А/1, 4а, 5, 4, 7а, 10, 234, 21/3, 23, 8, 162, 25, 211, 21, 13, 9, 27/4, 9а, 17, 294, 233, 16, 29/2, 29, 15, 14а, 27, 141, 14, 12, 11, 204, 19, 20, 23-Б, 37/1, 71
Флотская улица
6/1, 4А, 4
Фонтанская дорога, 58, 129
Харьковская улица, 13а, 12а, 2, 3, 9, 6, 13, 16а, 15, 8а, 16/1, 1, 18, 5, 12, 11, 15а, 5а, 4, 14, 6а, 20, 8, 3а
Черниговская улица, 9, 3а, 10а, 9А, 14а, 11а, 7Б, 1, 13, 1б, 8а, 7, 8, 16А, 4а, 18а, 11, 5, 12, 13Б, 23А, 6, 2а, 23Г, 14, 23Б, 4, 7а, 24, 9Б, 6а, 9а1, 20, 17/9, 17/1, 10, 17/, 3Б, 17, 18, 2, 3, 13А
Черниговский переулок
1А, 4а, 3а, 3, 2Б, 6а, 8, 5а, 4
Шишкина улица- полностью
Юннатов улица, 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А
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