Последний раз девочку видели в воскресенье

В Одессе бесследно исчезла 15-летняя девочка, которая вышла из дома на прогулку и не вернулась

О пропаже в полицию сообщили родственники несовершеннолетней, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы Нацполиции области.

В Одессе разыскивается Горбунова Мария, 2004 года рождения.

Девушка ушла из дома вчера, 16 февраля и о месте ее пребывания пока ничего не известно.

Мария ростом 165 см, у нее каштановые до плеч волосы и зеленые глаза.

Девушка была одета в в синюю куртку, темные брюки.

«Всем, кому что-либо известно о месте нахождения девушки, просьба сообщить по телефонам: «102», (048) 779 42 55», - говорится в обращении.

Ранее сообщалось, в Одессе полиция нашла двух несовершеннолетних девушек, которые были объявлены в розыск.

«Полиция разыскала 16-летнюю Анну Спивак, которая 13 января ушла из дома и пропала. Как оказалось, все время девушка находилась у своих друзей», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Еще одна 15-летняя жительница Одессы Мария Гребенюк была найдена. Как стало известно, об исчезновение девушки в полицию сообщила ее мать.

Юная одесситка ушла с друзьями на прогулку, с которой должна прийти вечером, однако домой не вернулась.

Полицейские разыскали Марию. Она объяснила, что все это время гуляла по городу. К счастью, девочка жива-здорова.

Родители также будут привлечены к административной ответственности за несоблюдение обязательств по воспитанию детей.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

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