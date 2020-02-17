В Одессе бесследно исчезла 15-летняя девочка, которая вышла из дома на прогулку и не вернулась
О пропаже в полицию сообщили родственники несовершеннолетней, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы Нацполиции области.
В Одессе разыскивается Горбунова Мария, 2004 года рождения.
Девушка ушла из дома вчера, 16 февраля и о месте ее пребывания пока ничего не известно.
Мария ростом 165 см, у нее каштановые до плеч волосы и зеленые глаза.
Девушка была одета в в синюю куртку, темные брюки.
«Всем, кому что-либо известно о месте нахождения девушки, просьба сообщить по телефонам: «102», (048) 779 42 55», - говорится в обращении.
Ранее сообщалось, в Одессе полиция нашла двух несовершеннолетних девушек, которые были объявлены в розыск.
«Полиция разыскала 16-летнюю Анну Спивак, которая 13 января ушла из дома и пропала. Как оказалось, все время девушка находилась у своих друзей», — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Еще одна 15-летняя жительница Одессы Мария Гребенюк была найдена. Как стало известно, об исчезновение девушки в полицию сообщила ее мать.
Юная одесситка ушла с друзьями на прогулку, с которой должна прийти вечером, однако домой не вернулась.
Полицейские разыскали Марию. Она объяснила, что все это время гуляла по городу. К счастью, девочка жива-здорова.
Родители также будут привлечены к административной ответственности за несоблюдение обязательств по воспитанию детей.
Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.
Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей
Также Politeka писала, что таинственно исчез подросток, поднята тревога.