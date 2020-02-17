В Одессе орудует опасная воровка в марлевой повязке, которая прикидывается больной
Как передает Politeka.net, ее похождения попали на камеры видеонаблюдения в одной из популярных торговый сетей в Одессе. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано Одесса». (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«Женщина примерно 50 лет, азиатской внешности, возможно цыганка, полная, невысокого роста, в чёрной шубе и белой марлевой повязке, прикидывается больной гриппом, ходит по Евам и магазинам в центре (в особенности Афины) и лазит по карманам. Уже длительное время», - говорится в публикации.
По словам очевидцев, она украла несколько айфонов и большое количество денег у разных людей.
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В комментариях пользователи отмечают, что уже не раз видели ее , также сообщают, что она работает в паре с сообщницей.
«Я эту мр*зь пару дней назад спалил на привозе . Она стащила у девушки телефон , какой не знаю . Увидев происходящий процесс я крикнул девушке:" девушка телефон " и забрал у этой цыганки телефон . после чего она суазала что вьебет меня но ей бы не уалось это сделать не при каких обстоятельствах))) ,Была она с этой же подружаней которая стоит рядом и закрывает обзор. Будьте внимательны»,
«Она вчера вечером в магазине Calliope была, украла телефон.Хотела еще украсть, но её спугнули»,- пишут в сети.
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