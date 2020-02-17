В сети показали, в каких жутких условиях содержаться пациенты психоневрологического интерната в Балте Одесской области

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу представителя Уполномоченного по правам человека в южных областях.

Представители посетили интернат и выявили многочисленные нарушения не пригодные для проживания больных.

В ходе проверки выяснилось, что кровати в комнатах размещены впритык друг к другу, прикроватные тумбочки отсутствуют, а постельное белье грязное и изношенное.

Кроме того, в комнатах нет емкостей с питьевой водой, так что подопечные интерната вынуждены пить воду прямо из крана.

Отмечается, что в корпусах присутствует резкий неприятный запах, а гигиенические процедуры проводятся только один раз в 10 дней. Также выяснилось, что у подопечных нет свободного доступа, чтобы помыться, а также им не хватает средств личной гигиены.

Хуже всего приходится прикованным к постели больным.

«В палатах чувствуется запах мочи, свежий воздух не проникает, а на некоторых кроватях нет одеял, подушек и даже простыней. За больными не заботятся должным образом: их не мыли из-за отсутствия горячей воды», - говорится в сообщении.

При этом бойлеры, установленные в каждом отделении, выключены.

Помещение интерната не приспособлено для проживания людей с инвалидностью: из-за высоких порогов они не могут свободно выезжать из комнат, а в туалетах и ванных нет специальных приспособлений.

У подопечных нет никаких развлечений, кроме телевизора и то, он установлен в одной из жилых комнат.

Сами подопечные пожаловались на грубое отношение сотрудников интерната, которые оскорбляют и унижают, а зачастую и угрожают им. Также подопечные признались, что их заставляют бесплатно работать на местных жителей.

Обратим внимание, что в момент визита в интернате находились 208 подопечных.

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