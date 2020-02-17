В сети показали, в каких жутких условиях содержаться пациенты психоневрологического интерната в Балте Одесской области
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу представителя Уполномоченного по правам человека в южных областях.
Представители посетили интернат и выявили многочисленные нарушения не пригодные для проживания больных.
В ходе проверки выяснилось, что кровати в комнатах размещены впритык друг к другу, прикроватные тумбочки отсутствуют, а постельное белье грязное и изношенное.
Как Джоли, Энистон, Лопес и другие королевы Голливуда опозорились с макияжем: показательные фото
Бывший муж Собчак вместе с любовницей попал в беду в Омане, появились кадры: «Осторожнее!»
Лорак и Лобода поплатились за концерты для Путина, Кондратюк не сдержался: "человеческая масса, которая..."
Украинцы будут по-новому уходить в отпуск: "старые условия покажутся раем", важное заявление
Кроме того, в комнатах нет емкостей с питьевой водой, так что подопечные интерната вынуждены пить воду прямо из крана.
Отмечается, что в корпусах присутствует резкий неприятный запах, а гигиенические процедуры проводятся только один раз в 10 дней. Также выяснилось, что у подопечных нет свободного доступа, чтобы помыться, а также им не хватает средств личной гигиены.
Хуже всего приходится прикованным к постели больным.
«В палатах чувствуется запах мочи, свежий воздух не проникает, а на некоторых кроватях нет одеял, подушек и даже простыней. За больными не заботятся должным образом: их не мыли из-за отсутствия горячей воды», - говорится в сообщении.
При этом бойлеры, установленные в каждом отделении, выключены.
Помещение интерната не приспособлено для проживания людей с инвалидностью: из-за высоких порогов они не могут свободно выезжать из комнат, а в туалетах и ванных нет специальных приспособлений.
У подопечных нет никаких развлечений, кроме телевизора и то, он установлен в одной из жилых комнат.
Сами подопечные пожаловались на грубое отношение сотрудников интерната, которые оскорбляют и унижают, а зачастую и угрожают им. Также подопечные признались, что их заставляют бесплатно работать на местных жителей.
Обратим внимание, что в момент визита в интернате находились 208 подопечных.
Напомним, визитную карточку Одессы превратили в помойную яму: возмутительные кадры
Как сообщала Politeka, одесситам стало опасно ходить в центре города: «угрожает лев»
Также Politeka рассказывала, серьезная опасность подстерегает одесситов в центре города: есть пострадавшие, кадры с места