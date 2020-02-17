И это, несмотря на середину февраля

На минувших выходных некоторые одесситы выдвинулись на море, чтобы позагорать

И это, несмотря на середину февраля. Подтверждающее видео появилось телеграм-канале "Подслушано Одесса", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах показан один из одесских пляжей, на котором жители, как летом, играют в волейбол, а особо отчаянные разделись и загорают.

В Одессе действительно сейчас аномально теплая погода для этого времени года.

Но температура днем на выходных составляла 4-9 градусов тепла.

Ранее мы писали, что аномально теплая погоды повлияла на животных в одесском зоопарке.

Как рассказал директор зоопарка Игорь Беляков, мартышки вывели из укрытия на воздух даже самого маленького детеныша. Коме того, комфортно себя чувствуют на улице в солнечные дни пеликаны, фламинго и зебры.

Говоря о зимней спячке, то, несмотря на погоду, в нее успешно залегли барсуки и ежи. А вот одесские медведи, как обычно, спят с перерывами.

«Это не столько из-за погоды, сколько из-за особенностей питания в зоопарке. Они периодически просыпаются, просят есть, знают, что их накормят, разминаются в открытом вольере, а потом снова засыпают», — пояснил Беляков.

Также мы писали, ученые из Бразилии зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде — температура воздуха впервые поднялась до 20,75 °C.

Такую температуру зафиксировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые считают, что такая температура аномальная. Как пишет издание, пока Всемирная метеорологическая организация не подтвердила новый рекорд.

Ученые отметили, что замечают потепления на всех 23 участках в Антарктиде.

Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 17. Februar 2020

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