Сегодня в понедельник, 17 февраля, жители Одесчины перекрыли важную трассу
Как сообщает местное издание «
В связи с этим недовольные жители прикрыли трассу Одесса-Рени возле Николаевки-Новороссийской.
Митингующие выступают против создания четырех громад в Саратском районе и двух – в Арцизском. Большая часть жителей этих районов желают, чтобы на территории одного района была создана лишь одна ОТГ.
Ранее мы писали, возмущенные жители протестовали против беспредела в Раздельнянском районе Одесской области
В знак протеста люди перекрыли туннельный путепровод на трассе «Кучурган — Подольск — Балта» при помощи сцепленных стульев.
Участники акции пропускают только транспорт экстренных служб.
По словам митингующий, которые проживают в окрестных селах, им надоело жить возле постоянно разбитой дороги, по которой ежедневно пытается ездить множество разнообразного транспорта.
Они требовали завершить работы на трассе, а также уволить начальника Раздельнянского райотдела полиции Александра Стеценко «в связи с резким ухудшением криминальной ситуации в районе».
Также мы писали, в Одессе протестовали под стенами мэрии. Одесситы собрались на митинг против застройки склонов на Фонтане, санатория «Красные зори» и Польского спуска.
Напомним, в Одесской области фермеры просят защиты от местного депутата-рейдера.
Как сообщала Politeka, циничный маршрутчик шокировал пассажиров в Одессе: «Неужели вы все такие?»
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