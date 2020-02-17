Сегодня в понедельник, 17 февраля, жители Одесчины перекрыли важную трассу

Как сообщает местное издание « Думская », митингующие из Саратского и Арцизского районов возмутились объединению громад, которые предложила областная власть.

В связи с этим недовольные жители прикрыли трассу Одесса-Рени возле Николаевки-Новороссийской.

Митингующие выступают против создания четырех громад в Саратском районе и двух – в Арцизском. Большая часть жителей этих районов желают, чтобы на территории одного района была создана лишь одна ОТГ.

Ранее мы писали, возмущенные жители протестовали против беспредела в Раздельнянском районе Одесской области

В знак протеста люди перекрыли туннельный путепровод на трассе «Кучурган — Подольск — Балта» при помощи сцепленных стульев.

Участники акции пропускают только транспорт экстренных служб.

По словам митингующий, которые проживают в окрестных селах, им надоело жить возле постоянно разбитой дороги, по которой ежедневно пытается ездить множество разнообразного транспорта.

Они требовали завершить работы на трассе, а также уволить начальника Раздельнянского райотдела полиции Александра Стеценко «в связи с резким ухудшением криминальной ситуации в районе».

Также мы писали, в Одессе протестовали под стенами мэрии. Одесситы собрались на митинг против застройки склонов на Фонтане, санатория «Красные зори» и Польского спуска.

Напомним, в Одесской области фермеры просят защиты от местного депутата-рейдера.

Как сообщала Politeka, циничный маршрутчик шокировал пассажиров в Одессе: «Неужели вы все такие?»

Также Politeka писала, трассы Одесчины массово перекрывают: «снимают с рейсов маршрутки»