В Одессе акция по раздаче бесплатных картин превратилась в настоящую давку и толкотню

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, у Воронцовской колоннады на Приморском бульваре, пишет Думская .

Местные художники в рамках благотворительного арт-проекта решили раздать свои картины всем желающим.

Однако они не ожидали, что пришедшие на акцию одесситы будут ругаться, толкаться и выхватывать друг у друга этюды, наброски и полотна.

Издание отмечает, что художники бесплатно раздают свои работы уже второй год. Их акция называется "Кому это нужно".

Мероприятие должно было состояться при участии журналистов, но более ста пятидесяти одесситов, которые пришли за бесплатними картинами, растаскали их за несколько минут еще до официального старта.

Пользователи в соцсетях принялись комментировать увиденное, отметив, что вирус жадности поразил Одессу.

"Вирус жадности и жлобства поразил наш город", "Такой у нас менталитет, позорище позорное", «Дикари, позор», «Противно

Бесплатно не нужно. Поставить символическую цену, потом можно направить на благотворительность. У нас публика из-за халявы поубивать друг друга готова», « Я бы предложил аукцион. Стартовая цена — 1 грн. И вперед, с шагом в 1 грн.», «Это сладкое слово «халява», «Совок надолго!!» - пишут в сети.

Ранее мы писали, на минувших выходных некоторые одесситы выдвинулись на море, чтобы позагорать.

И это, несмотря на середину февраля.

В частности, на одном из одесских пляжей горожане как летом, играли в волейбол, а особо отчаянные разделись и загорали.

В Одессе действительно сейчас аномально теплая погода для этого времени года.

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