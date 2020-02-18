В Одессе полиция разыскала 15-летнюю девушку, которая без вести пропала

Об этом передает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

По словам местных копов, несовершеннолетнюю Марию Горбунову, которая утром 16 февраля ушла из дома и не вернулась, нашли в течение суток.

Полицейские изучали ее круг общения, контакты в социальных сетях, опрашивали родственников, проверяли улицы города, искали в развлекательных заведениях и других общественных местах.

По словам самой девушки, все это время она гуляла с друзьями по городу, а ушла из дома, чтобы выразить протест отцу, который якобы не разрешил ей пойти гулять.

«Полицией решается вопрос о привлечении отца девушки к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Мужчине грозит наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, в Одессе полиция нашла двух несовершеннолетних девушек, которые были объявлены в розыск.

«Полиция разыскала 16-летнюю Анну Спивак, которая 13 января ушла из дома и пропала. Как оказалось, все время девушка находилась у своих друзей», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Еще одна 15-летняя жительница Одессы Мария Гребенюк была найдена. Как стало известно, об исчезновение девушки в полицию сообщила ее мать.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

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