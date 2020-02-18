В сети показали, что одесситы выбрасывают на новой свалке, которую открыли для крупногабаритного мусора

В Одессе отрылась вторая площадка для крупного мусора. Она расположена на улице Варненская, 27. Сюда можно везти любой большой хлам: газовые плиты, шкафы, диваны, бойлеры, строительный мусор и многое другое.

Пока на ее территории не так уж много всего, но уже принесли ненужный хлам первые неравнодушные к загрязнению города одесситы. В награду они получают наклейку с надписью: "Я делаю Одессу чище". Отмечается, что свалка работает каждый день с 8:00 до 19:00.

За пару дней несколько одесситов уже решились избавиться от ненужного хлама. Так, там уже есть мешки со строительным мусором, и, кажется, что таких мешков станет больше, так как рядом выстраивают высотки.

Фотографии разместил информационный портал Одесская жизнь.

Напомним, что первая площадка для сбора крупногабаритного мусора работает по адресу: 2-й Полевой переулок (возле трамвайного депо №2).

Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, что до конца февраля в Одессе откроют еще 6-7 площадок для приема крупногабаритных отходов.

«Мы часто становимся свидетелями того, как возле мусорных контейнеров люди складируют старые холодильники, шкафы, газовые плиты и прочее. Я призываю всех одесситов сдавать все ненужное на специально отведенные площадки, откуда оно будет централизованно вывозиться», - говорит руководитель.

Ранее мы писали, в Одессе ввели санитарные дни.

По словам Жемана, санитарные дни вводятся для того, чтобы поддержать город в чистоте.

«В этот день все коммунальные службы будут локализироваться в одном районе. Они максимально его убирают и вычищают, а потом всю оставшуюся неделю будем поддерживать эту чистоту, – объяснил Дмитрий Жеман.

Он отметил, что стартуют со вторника в Киевском районе, и так далее, а санитарный день в Суворовском районе будет в пятницу.

Напомним, старинную мостовую закатали в асфальт в Одессе: вплыли новые детали и фото

Как сообщала Politeka, одесситам стало опасно ходить в центре города: «угрожает лев»

Также Politeka рассказывала, серьезная опасность подстерегает одесситов в центре города: есть пострадавшие, кадры с места