Животное не обращает внимание на прохожих и не просит еды.

Одесситов до глубины души тронула история пса, который ждет своего хозяина на остановке возле Дома мебели

Как сообщают местные СМИ, породистая собака, похожая на хаски сидит возле остановки общественного транспорта на площади Деревянко в Одессе.

Животное не обращает внимание на прохожих и не просит еды. Но стоит только подъехать маршрутке, как он заходит вовнутрь. Он не дает водителям себя выгнать, пока не обойдет весь салон. Лишь убедившись, что среди пассажиров его хозяина нет, верный пес выходит и снова садится возле остановки. При этом ошейника на нем нет.

Трогательная история получила большой резонанс. Жители Одессы в соцсетях стали активно делиться репостами и о собаке узнал мужчина по имени Сергей, который также потерял своего друга по кличке Бади два месяца назад. Сергей приехал на площадь Бориса Деревянко, но пса там уже не было.

Одессит не сидел сложа руки все это время. Он через социальные сети активно искал своего питомца. Его номер телефона узнала пассажирка маршрутки, которая сообщила, что пес находится в транспорте и едет на поселок Котовского. Мужчина попросил придержать пса пока тот приедет за ним. Так и произошло. Он забрал питомца домой.

Однако хэппи энда не случилось, потому что, как оказалось, это что это не его Бади, а похожий пес, который также потерялся.

Мужчина оставил животное у себя на передержку пока не найдется его настоящий хозяин.

При этом собаку пришлось привязать, так как она и дальше рвется на поиски своего хозяина.

Ранее мы сообщали, на пляже в Одессе собака целый день ждала хозяйку, которая пошла купаться в море и не вернулась. Животное не хотело уходить и отдавать женские вещи. Вчера вечером неравнодушные люди вызвали службу отлова и привезли собаку в приют для животных.

Напомним, украинский Хатико пришел искать хозяйку в аптеку

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