Стало известно, как себя чувствует ребенок, которого тяжело травмировал автокран в Одесской области

Сеть всколыхнул трагический инцидент с учеником третьего класса в селе Выгода Беляевского района.

17 февраля, по дороге домой из местной школы на голову 9-летнего мальчика упала плохо закрепленная металлическая конструкция с проезжающего мимо автокрана.

Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Его доставили в областную детскую клиническую больницу на Слободке, сообщает Odessa.online .

По словам нейрохирурга больницы Вячеслава Дабижа, на данный момент состояние школьника оценивается как средней степени тяжести. У него открытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа и ушиб головного мозга.

"Мальчику зашили рану на лбу и назначили прохождение терапии. Обычно такое лечение длится несколько недель. Сейчас ребенок чувствует себя лучше», - рассказал медик.

Как сообщили в соцсетях, пострадавшим оказался ученик 3-Б класса, Капирян Денис.

В селе уже собирают деньги на помощь семье ребенка. Организацией сбора средств занялся родительский комитет школы, где учится Денис. Местные жители также пытаются помочь родителям мальчика, Александру и Оксане Капирян.

По словам учителей, одноклассники Дениса, а также дети из других классов, пребывают в шоковом состоянии. Впрочем, как и сами педагоги.

«Ведь это ужасное ЧП случилось на глазах у школьников. Две девочки, которые видели Дениса, лежавшего в луже крови, даже не могут посещать занятия», — говорят они.

Согласно информации, автокран сейчас находится на штрафной площадке. В полиции открыто уголовное производство.

Копы выяснили, что водитель автомобиля МАЗ начал движение, не убедившись в надежности крепления выносной опоры (аутригера). И в ходе движения по улице плохо закрепленный аутригер отсоединился и ударил мальчика, который шел по обочине навстречу автокрану.

Также отмечается, что водитель был трезв и своей вины не отрицает.

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