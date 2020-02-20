Жилые дома настолько ветхие, что трудно представить, как там могут жить люди

В сети показали, во что превратился один из микрорайонов Одессы - Бугаевка

Этот знаменитый микрорайончик, зажат между Сахарным поселком и автовокзалом. И по всей видимости, что сейчас Бугаевка осталась забыта властями и общественниками, сообщают местные СМИ .

На обнародованных кадрах видно, что частный сектор района недалеко от Автовокзала завален мусором, а жилые дома настолько ветхие, что трудно представить как там могут жить люди. На узких улочках чувствуется запах канализации.

Стоит отметить, что Бугаевка - это исторический микрайон от парка Савицкого до центрального автовокзала. Название получил от скота (бугай - бык), который тут держали местные жители. Они торговали бугаями, а также запрягали животных в телеги, когда развозили по домам одесситов дефицитную пресную воду.

Что говорить о Бугаевке, если ранее мы сообщали, что одесситы возмущены большим скоплением мусора в самом центре Одессы на Греческой площади.

На проблему обратил внимание краевед Дмитрий Жданов. Одессит разместил на своей странице в Фейсбуке фотографии, которые демонстрируют как центр города постепенно превращается в свалку.

Одессит сообщил, что вокруг торгового центра «Афины» все завалено мусором, который в такую жару еще и издает целую гамму неприятных запахов.

По словам краеведа, мусорный пейзаж здесь можно наблюдать круглосуточно.

Его пост вызвал бурное обсуждение в сети. В комментариях горожане отметили, что это последствие жадности торгашей, которые работают в ТЦ Афины, и полной ничтожности мэрии.

«Там вообще всю Греческую площадь превратили в мусорник,один большой мусорник. Противно и проходить там…тем более водить наших гостей города, которым интересно побывать на одной из центральных площадей»,

«Помимо огромных гор мусора,разлагающегося и воняющего особенно в жару, так там куча изгаженных фасадов,рушащихся , ободранные заборы , обклеенные тоннами афиш», — пишут одесситы.

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