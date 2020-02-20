В Одесской области горе-мать вовлекла своих троих малолетних детей в попрошайничество

Как передает Politeka.net, со ссылкой на информацию полиции, в одном из районов Одесчины были обнаружены 5-ти и 9-летние мальчики, которые вместе со своей четырехлетней сестричкой просили милостыню. Самым страшным является то, что их принуждала это делать родная мать.

Женщину привлекли к ответственности за уклонение от выполнения, предусмотренных законодательством обязанностей по воспитанию детей в соответствии со ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На первый раз горе-родительница отделалась штрафом. Однако если, ситуация не изменится, то ее ждет более суровое наказание – лишение родительских прав.

В тоже время в полиции отмечают,3 что начала 2020 года с улиц Одессы и области полицейские забрали 20 подростков, которые занимались бродяжничеством и попрошайничеством.

Большинство из этих детей сами идут на улицы из-за разногласий в семье.

Взрослые не занимались проблемами своих детей, потеряли с ними эмоциональную связь, и те отправились на поиски «своих».

Ранее, Любашевский суд признал виновной жительницу Подольска в убийстве собственного 4-месячного сына. Речь идет об инциденте, произошедшем в ночь на 1 ноября 2018 года, когда женщина решила успокоить плачущего сына при помощи соски.

Когда малыш выплюнул соску, мама снова вставила ее в рот крохи, но на этот раз удерживала ее рукой, пока ребенок не затих. После этого женщина легла спать, а утром обнаружила своего сына мертвым.

Вскрытие показало, что младенец умер от удушения, после этого подозреваемая призналась, что так она пыталась успокоить сына.

В зале суда женщина призналась в содеянном преступлении, и суд вынес ей приговор в виде лишения свободы на 5 лет. Однако после этого суд смягчил приговор, и обвиняемая получила всего 2 года и 6 месяцев условного срока.

Напомним, женщина продала в рабство ребенка и получила за это 20 лет тюрьмы.

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Еще Рoliteka сообщала, что горе-мать на Одесчине бросила детей на произвол судьбы.