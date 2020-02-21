В Одессе уже третьи сутки подряд массово остаются обесточенными дома горожан

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию сайта «Одессоблэнерго»

В связи с плановыми работами на электросети, сегодня, 21 февраля, в нескольких районах Одессы отключат электричество.

В частности, с 8 утра до пяти вечера будет отсутствовать энергоснабжение в ряде домов на улицах:

1-й Кустанайський провулок, 1, 2

10-я улица, 1А, 1, 2, 3, 5а, 4, 1Б, 3а, 3Б, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

11-я Суворовская улица, 1

2-й Кустанайський провулок, 2, 2а, 4

3-я Садовая улица, 9, 9А

9-я улица, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13А, 7а, 6А, 15А, 12а, 15, 6б, 16, 18

Боженко улица, 8, 6Б, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11

Брестская улица, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 31А, 13Б, 31Б, 29/1, 11А, 17А, 41а, 19, 43А, 41Б, 43б, 33а, 21, 23, 24, 25, 29, 33, 35, 39, 45, 49, 53, 47В

Василия Кандинского улица, 32, 20а, 18, 21, 9, 2, 28д, 34, 3, 25, 26, 1, 36А, 4а, 15, 14а, 13, 6, 12а, 36, 28а, 12, 5, 22, 20б, 11, 10, 23, 8, 1а, 4б, 14, 27, 19, 17а, 30, 17б

Днестровская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2Б/6, 2/1, 2Б1, 2а, 2в, 2Д, 19а, 2Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Заднепровского улица, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 12а, 22А, 27а, 10А, 4А, 131, 3А, 5А, 19А

Кустанайская улица, 2, 3, 14а, 2А, 20Б, 4, 3А, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Луговая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6б, 15 А, 14 Б, 24, 50 А, 57 А, 14а, 10А, 1А, 16 А, 35А, 6а, 9А, 16 Б, 50 Б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Овидиопольская дорога - все дома.

Овидиопольская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26 а, 1А, 5а, 1Б, 11А, 7А, 14А, 24, 26-А, 24-Б, 7В, 26А, 1/1, 20-А, 1в, 7Г, 9А, 24А, 18А, 26, 7Б

Овидиопольский переулок, 2, 3, 4, 7, 2А, 5, 3А, 4А, 1

Остапа Вишни улица

2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 5Б, 16, 18а, 42А, 6А, 21Б, 11А, 19, 5А, 18, 30, 17, 28, 25, 34, 38, 23, 20, 26, 21, 44, 32, 24, 22, 42

Прирельсовая улица, 29-А, 42-А, 29, 31, 40Б, 29В, 50, 27, 42А, 40-А, 40, 44, 23, 48, 40-Б, 46, 21, 25

Самолётная улица, 22

Сенная улица, 1, 3, 9, 11, 15, 9а, 3А

Столбовая улица, 15Д, 17, 15В, 15Б, 24Б, 24/11, 17/1, 20А, 20, 22, 24, 26, 24а

Суперфосфатная улица, 14, 9б, 34, 23, 25, 23А, 3, 28, 33, 6, 40, 3Б, 30, 18, 9А, 17Б, 4, 17а, 1\2, 13, 7, 26, 16, 16А, 38, 40А, 5, 3В, 27, 12, 19, 21

Танкистов улица, 58, 19Б, 56А, 56в, 60, 56б, 43, 75-А, 14, 19, 50, 27, 24-А, 67, 33, 28, 77, 87, 40, 17, 97, 83а, 18, 3, 34, 91, 44, 23, 2, 10, 39, 25, 54, 1, 38, 65, 95, 4а, 26, 48, 42, 15, 62, 69, 13, 81, 71, 46, 6, 24б, 55, 36, 7, 53, 59, 45, 9, 52, 30, 11, 93, 51, 35, 12, 47, 75Б, 22, 49, 83б, 63, 29, 16, 41, 65-А, 37-А, 32, 79, 89, 75, 31, 57, 85, 20, 37-Б

С 09 утра до пяти вечера:

Большая Арнаутская улица, 25, 27

Канатная улица, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 57б

Малая Арнаутская улица, 30

С 9 утра до 19 часов:

**1 пер. Обильный **, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2

**1-й Академический переулок **, 1, 2, 3, 4, 21б, 10а, 5, 6, 7, 8, 10, 1012

**1-й Китобойный переулок **, 12, 26-В, 4, 16, 26, 14/16, 22, 28а, 32, 30, 28, 18, 6, 24, 36А, 10, 8, 20, 20А, 34, 12а, 38, 36, 38а, 42, 361, 26-А

**1-й переулок Шишкина **, 1, 2, 3, 5, 7

**1-й переулок Юннатов **, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

**2-й Академический переулок **, 2, 5, 4/а, 6

**2-й Китобойный переулок **, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 50А, 16б, 20А, 20, 7а, 14а, 10а, 9а, 17б, 8а, 12А, 17а, 16а, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 18а

**2-й переулок Александра Невского **, 1, 2, 4/2, 7а, 2а, 7Г, 4а, 4/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

**2-й переулок Шишкина **, 9б, 11-А, 4, 10, 20, 2Б, 10а, 16, 12б, 2А, 11, 5, 12, 14, 16а, 9, 1, 4а, 2, 18а, 8, 12а, 9а, 3, 18, 13

**2-й Украинский переулок **, 3, 4, 5, 6

**3-й переулок Александра Невского **, 7, 7А, 5, 3а, 2, 3

**3-й переулок Шишкина **, 1, 2, 3, 4, 9а, 10А, 5, 11а, 14а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

**3-й Украинский переулок **, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а

**3-й Флотский переулок **, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2а, 19а, 6а, 5а, 4б, 11а, 15а, 19, 4а, 3а, 21, 23, 13а

**Академическая улица **, 5, 47а, 29, 24, 1/16, 24А, 48В, 14/3, 47, 34В, 36, 37, 52А, 39/2, 30А

**Александра Невского улица **, 25А, 31а, 19, 21/1, 21/8, 21/6, 23, 11а, 21/2, 8, 21/5, 20, 10, 5а, 11, 5, 7а, 14, 12, 21/3, 21/5-А, 1а, 21/4, 13, 15, 1, 16, 3а, 20а, 14а, 27, 3, 25, 18а, 18, 20-Б, 9, 9а, 38, 34а, 26, 32, 27А, 29, 40, 30, 33, 28а, 39а, 33а, 34, 28, 31а2, 27Б, 24, 29/1, 31, 32а, 28б, 17

**Анны Ахматовой улица **, 34Б, 24а, 6, 34, 36, 38, 34а, 32, 32Б/1, 32а, 30, 28/2, 40, 22, 15, 19/2, 26, 19, 24, 27, 25, 28, 17/19, 23, 21

**Арбузная улица **, 9, 5а, 3, 18, 6, 7, 10, 8, 12а, 2, 11б, 5, 11, 4, 1а, 14, 1, 16, 8А, 3а, 12

**Архитектурная улица, 10, 12, 14а, 14

**Баштанная улица **, 8/, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 9

**Безымянный переулок **, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2а, 10Б, 6А, 11, 9а, 12, 9в

**Вертелецкого улица **, 13

**Дача Ковалевского улица **, 144/5, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 142

**Дмитрия Донского улица **, 31, 2а36, 43, 35, 35а, 31а, 33, 41а, 37, 22, 41, 39/1, 9, 1, 11/Д, 11, 19, 39, 10, 8, 45, 45а, 6, 12, 94, 11В-1, 15а/15б, 2а38, 2а40, 113, 2а45, 9Ж, 2А18, 4, 2А8, 2/35, 2/12, 1а, 2/7, 11А, 2а1, 2а34, 9В, 2а23, 2а12, 111, 11/21, 11/2, 21/3, 2/53, 2а/7, 2б, 2а/32, 3а, 112, 2/55, 2/14, 16, 20, 2/10, 2А/17, 2а29, 2/6, 2а, 2/1, 16/18, 2/2, 9/7, 13, 2а30, 2А15, 2а/22, 21, 5В, 5, 17а, 2а25, 2А/28, 2/33, 2/20, 1б, 2А/35, 9Д, 2А9, 15, 11/6, 2/11, 2/8, 1618, 2/3, 95, 11Б, 27492, 2а43, 2/42, 2/21, 3А1, 15/1, 2, 17/17, 2/13, 9Е, 2а6, 2552, 2а37, 2а27, 2/1А, 2/947, 2а/26, 2848, 2А41, 2а/31, 17, 9А, 3б, 2А10, 2а5

**Достоевского улица **, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 15а, 4б, 6а, 17а, 9в2, 4в, 8а, 9А, 11-Б, 4а, 11а, 13а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 25

**Ёлочная улица **, 42/2, 36, 44а, 44Б, 38а, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58

**Ивана Вазова улица **, 21

**Ипподромный переулок **, 10

**Китобойная улица **, 5а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20Б, 20-Д, 47А, 46А, 22А, 34Б, 32/1, 36в, 38а, 31б, 15/1а, 19/2, 7/а, 33/1-А, 9а, 12а, 15а, 36 а, 21/1, 8а, 18а, 34А, 29, 7/1, 8б, 33а, 20А, 21/3, 19/3, 6/2, 20-В, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 74, 92, 413, 472

**Костанди улица *, 34б, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 34В, 27А, 38Б, 32Б, 28А, 40Б, 40А, 48/2, 34А, 77А, 32А, 45А, 51, 45/2, 38В, 77/33, 48а, 62А, 40В, 53А, 54А, 56А, 75Б, 49А, 75в, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77

**Крымская улица **, 1, 3, 31

**Крымский переулок **, 5А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 5а, 3в, 1А, 13а, 3б, 16, 1б, 6а, 5Б, 20, 22

**Куприна улица **, 19-А/1, 8, 13-А, 27б, 34в, 14/4, 43а, 43б, 32а, 29а, 7а, 34а, 34а/1, 45а, 16Б, 13В, 28-В, 48в, 7/9, 37б, 21/23, 10А, 39а, 39/5, 46а, 35А, 14а, 37В, 13-Б, 21а, 41а, 28-Б, 19а, 54б, 52а, 30-В, 39/1, 50а, 52б, 36а, 48б, 37е, 37а, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 48а

**Левитана улица **, 19/5, 19/4, 19/3

**Левкойная улица **, 7, 7а

**Львовская улица **, 56, 54/2, 50, 52, 54, 58

**Львовский переулок **, 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В

**Лядова улица **, 1, 2, 3, 3б, 3а, 4, 12а, 9а, 1а, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 121

**Молокова улица **, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 6/2, 1А, 4А, 1Б, 12, 3а, 6Г, 1г, 3б, 6б, 8б, 6Б, 6/4, 2б, 6В, 6/А4, 9/11, 8а

**Немировича-Данченко улица **, 10, 11, 16

**Новоукраинский переулок **, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

**Обильная **, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17а, 19а, 13а, 20а, 11в, 3Б, 13Б, 12а, 10, 1/3, 5а, 9а, 35Б, 1/5, 11а, 4б, 1а, 6а, 35а, 11/5, 11г, 1/, 9б, 3/1, 19, 9г, 15, 16, 11, 14, 35, 24, 20, 17, 22, 12, 18, 21, 26, 13, 25

**Окружная улица **, 33, 34/4, 40, 28, 32а, 25, 23, 19в, 26, 38, 21, 42б, 321, 30, 33Б, 36, 36а, 17в, 38А, 38/1, 17Б, 32, 26/2, 17, 42а, 19, 38/3, 178а, 17/6, 33А, 17/18, 32/12, 27, 2, 29/1, 40Б, 29/6, 40а, 40-В/2, 29, 29/8, 29/5, 40Д, 29/4, 42, 34/6, 17Г

Педагогическая улица , 21

переулок Амундсена ,1, 3, 5, 6

переулок Дмитрия Донского 6, 2А, 3, 3б, 7

переулок Достоевского , 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13в, 12в, 9б3, 14а, 11в, 9Б\3, 10а, 12а, 13, 11б, 14в, 9в, 9б2, 9Б/1, 14, 12Б

переулок Славы , 10, 5/2, 9, 8А, 7, 5, 2А, 5Б, 1/1, 6, 5В, 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/37, 2, 3, 20

Планетная улица , 12а, 1, 3, 4, 38А, 38Б, 6, 17-В, 31а, 20а, 10В, 17А, 12-В, 6а, 10а, 19А, 8Б, 9а, 10г, 28/30, 8а, 12-Б, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 38

Просвещения улица , 207

Равенства улица , 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4а, 16а, 3а, 40А, 2А, 46А, 30а, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Собинова улица , 15

Сумская улица **, 2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 43, 44, 50, 54, 69б, 52/2, 9а, 14/2, 55, 56, 57, 61, 66, 67

Тульская улица , 204, 30А, 20, 23-Б, 37/1, 37/Б, 6, 10, 234, 21/3, 23, 8, 162, 25, 211, 21, 13, 9, 27/4, 9а, 17, 294, 233, 16, 29/2, 29, 15, 14а, 27, 141, 14, 12, 11, 3б, 2, 3, 71, 4а1, 1, 3а3, 7, 3а, 3А/1, 19, 5, 4, 7а, 43, 31, 223, 222, 26-А, 37, 263, 243, 264, 51а, 33/3, 28, 281, 18/1, 241, 18, 311, 33, 242, 18/3, 45, 27а, 36, 262, 26, 332, 47, 37Б, 51, 22, 32, 41, 282, 313, 49, 35, 31/1, 24, 4а

Флотская улица , 4А, 4, 6/1

Фонтанская дорога , 58, 129

Харьковская улица **, 1, 2, 3, 4, 6а, 5, 5а, 15а, 16а, 3а, 8а, 16/1, 13а, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 12а

Черниговская улица , 3а, 1, 2, 10а, 9А, 14а, 11а, 7Б, 3, 3Б, 1б, 8а, 17/, 17/1, 16А, 4а, 18а, 17/9, 9а1, 6а, 13Б, 9Б, 13А, 2а, 23Г, 7а, 23Б, 4, 23А, 24, 9, 12, 5, 20, 11, 14, 10, 7, 13, 17, 18, 6, 8

Черниговский переулок , 4а, 3а, 3, 2Б, 6а, 8, 5а, 4, 1А

Шишкина улица , 32а, 5а1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 15, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 3, 24А, 28б, 15/17уч5, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 42а, 16а, 15/17, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36А, 14, 7а, 21в, 18а, 21а1, 1а, 13, 5в, 40Б, 21б, 7, 3а, 19/2, 1, 202, 28а, 30а, 122

Юннатов улица , 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А

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