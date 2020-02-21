В Одессе неадекватный мужчина решил пострелять по незнакомым людям прямо на остановке
Инцидент произошел возле супермаркета АТБ на Среднефонтанской улице, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местной полиции. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
45-летний одессит несколько раз выстрелил в незнакомого ему человека, который стоял на остановке общественного транспорта с женой и маленьким ребенком.
Пострадавший получил травму глаза был госпитализирован в больницу.
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Отмечается, что копы уже задержали злоумышленника. У него изъяли два пистолета, похожие на пневматические, и нож.
Откуда у мужчины оружие, сейчас устанавливают следователи.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).
По словам очевидцев, неравнодушные одесситы до приезда полиции скрутили стрелка и отобрали у него оружие.
Ранее мы писали, в Одессе неадекватный мужчина стрелял из ружья по детям, которые играли под окнами.
Инцидент случился в Малиновском районе на улице Скворцова.
В полицию поступил сигнал от соседей о том, что 51-летний одессит затеял стрельбу из окна второго этажа по детям.
Когда приехали полицейские, стрелок закрылся в квартире и не реагировал на требования правоохранителей.
«Только после того, как на место прибыли бойцы батальона особого назначения, нарушитель открыл двери и впустил полицейских», - сообщили в ведомстве.
Свои действия мужчина объяснил тем, что соседские дети слишком сильно шумели, играясь возле его ворот.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, стрельба прогремела на Одесчине: жители не на шутку напуганы
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