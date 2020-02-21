В Одесской области неизвестные забросали гранатами частный дом
Происшествие случилось в ночь на 21 февраля в городе Рени, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного ГУНП.
О взрыве возле дома родственников в полицию сообщила 32-летняя местная жительница.
Переполох из-за коронавируса, поезд "Киев-Москва" оцепили: "всех пассажиров..."
Без комплексов: свадебные фото необычных пар с разницей в росте насмешили сеть
С Монатиком произошел несчастный случай, появились подробности: «Прямо во время концерта…»
Русская Кардашьян устроила жаркую фотосессию на кухне: аж слюнки текут
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Копы обнаружили во дворе следы от взрывов гранат, повреждены входные двери и окна.
К счастью, информации о пострадавших не поступало.
«Сейчас полицейские продолжают работать на месте ЧП, устанавливаются полные обстоятельства и лица, причастные к нему, - рассказали в полиции и добавили, что -по данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).
Неприятный инцидент со стрельбой произошел вчера в Одессе. Неадекватный мужчина решил пострелять по незнакомым людям прямо на остановке возле супермаркета АТБ на Среднефонтанской улице.
45-летний одессит несколько раз выстрелил в незнакомого ему человека, который стоял на остановке общественного транспорта с женой и маленьким ребенком.
Пострадавший получил травму глаза был госпитализирован в больницу.
Также мы сообщали, в учебное заведение в Измаиле педагог принесла гранату РГД-5.
Инцидент произошел в школе №4.
Так, в правоохранительные органы обратилась директор школы, которая сообщила, что одна из учительниц принесла в учебное заведение боеприпас.
Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили в кабинете военной подготовки предмет, который внешне похож на гранату РГД-5.
По словам учительницы, она нашла ее в доме и 22 года хранила.
Немедленно с учебного заведения были эвакуированы все школьники и педагоги. К месту происшествия вызвали взрывотехников, которые забрали гранату с территории.
Напомним, стрельба прогремела на Одесчине: жители не на шутку напуганы
Как сообщала Politeka, гибель известного украинского ведущего обрастает загадками: назвал дату смерти
Также Politeka писала, что стрельба потрясла курортную Затоку, много полиции: есть жертвы