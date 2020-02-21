В Одесской области неизвестные забросали гранатами частный дом

Происшествие случилось в ночь на 21 февраля в городе Рени, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного ГУНП.

О взрыве возле дома родственников в полицию сообщила 32-летняя местная жительница.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Копы обнаружили во дворе следы от взрывов гранат, повреждены входные двери и окна.

К счастью, информации о пострадавших не поступало.

«Сейчас полицейские продолжают работать на месте ЧП, устанавливаются полные обстоятельства и лица, причастные к нему, - рассказали в полиции и добавили, что -по данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Неприятный инцидент со стрельбой произошел вчера в Одессе. Неадекватный мужчина решил пострелять по незнакомым людям прямо на остановке возле супермаркета АТБ на Среднефонтанской улице.



45-летний одессит несколько раз выстрелил в незнакомого ему человека, который стоял на остановке общественного транспорта с женой и маленьким ребенком.

Пострадавший получил травму глаза был госпитализирован в больницу.

Также мы сообщали, в учебное заведение в Измаиле педагог принесла гранату РГД-5.

Инцидент произошел в школе №4.

Так, в правоохранительные органы обратилась директор школы, которая сообщила, что одна из учительниц принесла в учебное заведение боеприпас.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили в кабинете военной подготовки предмет, который внешне похож на гранату РГД-5.

По словам учительницы, она нашла ее в доме и 22 года хранила.

Немедленно с учебного заведения были эвакуированы все школьники и педагоги. К месту происшествия вызвали взрывотехников, которые забрали гранату с территории.

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