Синоптики рассказали, чего ждать одесситам от погоды на выходных

Как передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей, субботу будет пасмурно, а вот в воскресенье целый день облачно.

Согласно прогнозу, в субботу 22 февраля, утренние облака задержатся в Одессе до вечера, а потом должны рассеяться. Без существенных осадков.

Утром слабый туман. Ветер северный, 5-10 м/с.Температура ночью составит 0-2 °С мороза, днем ​​7-9 °С тепла.

В Одесской области синоптики обещают переменную облачность.

Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5 °С мороза, днем ​​7-12 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

22 февраля в народе называется Никифоры-Панкраты. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью. Наши предки говорили: «На Никифора ночь темна — убегает зима» — небо без звезд указывает на раннюю весну. Была традиция на Никифора собирать разные семена, выставлять их на три утренние зари на мороз и откладывать их к посевной. Считалось, что это дает большую устойчивость растениям к температурным перепадам.

В воскресенье, 23 февраля, в ясной погодой этот день не порадует - в Одессе тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 3-х мороза до 2-х тепла, днем 6-11 градусов тепла.

В этот день почитается память преподобного Прохора Печерского. В народе святого называли Прохор-Зимоох и говорили: «До Прохора старуха охала: «Ой, студено!» Пришел Прохор да Влас (24 февраля): «Никак скоро весна у нас?», «Прохор — к теплу поворот». В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, что все лето будет «мокрым».

Напомним, знаменитый одесский санаторий превратился в развалины: «Мрачное и жуткое место», видео

Как сообщала Politeka, озеро на Одесчине исчезает на глазах: "катастрофа грозит всему живому"

Также Politeka писала, как выглядит территория известного санатория в Одессе: «превратили в руины», видео