Настоящая битва за двор разгорелась на поселке Таирова в Одессе

Об этом пишут местные СМИ .

Жители проживающие по адресу проспект Небесной сотни, 24 самовольно перекрыли дорогу через свой двор, что создало дискомфорт для жителей микрорайона радужный.

«До того, как мы перекрыли дорогу, творился кошмар и тихий ужас. Микрорайон "Радужный", который был построен относительно недавно, через наш проезд сделали просто трассу. Утром и вечером мы вместе с жильцами выходили и снимали трафик, который составил более тысячи машин в час. Жизнь превратилась просто в ад, – говорит председатель ОСМД Валерия Удилова.

По словам местных жителей, последней каплей стало то, что в ДТП пострадала маленькая девочка.

Тем временем, приехавшие чиновники сообщили, что у них уже есть решение о сносе незаконно сооруженных посреди проезда конструкций, однако называться себя отказались и показывать решение тоже.

"Есть проблема. Эту проблему нужно решить. Потому мы сегодня приехали выслушать ваше мнение, как вы это видите. Вы прекрасно знаете, что у нас есть нормы ДБН, нормы пожарные, нормы противопожарные. Мы все с вами должны жить комфортно, но при этом мы с вами все должны понимать, что у нас должна быть обеспечена свободная доступность спецтехники: "скорой помощи", пожарная служба и другие, – заявила представительница Киевской райадминистрации.

Также чиновники объяснили, что на сотни собранных местными жителями подписей у них есть почти такое же количество подписей жителей других домов, которые просят возобновить возможность проезда через этот двор, а также обращения к главе Одесской ОГА Максиму Куцему и Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Также Politeka сообщала, что масштабное ДТП сотрясло Одессу, авто разбросало по трассе, много скорых.