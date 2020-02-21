Настоящая битва за двор разгорелась на поселке Таирова в Одессе
Об этом пишут местные
Жители проживающие по адресу проспект Небесной сотни, 24 самовольно перекрыли дорогу через свой двор, что создало дискомфорт для жителей микрорайона радужный.
«До того, как мы перекрыли дорогу, творился кошмар и тихий ужас. Микрорайон "Радужный", который был построен относительно недавно, через наш проезд сделали просто трассу. Утром и вечером мы вместе с жильцами выходили и снимали трафик, который составил более тысячи машин в час. Жизнь превратилась просто в ад, – говорит председатель ОСМД Валерия Удилова.
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По словам местных жителей, последней каплей стало то, что в ДТП пострадала маленькая девочка.
Тем временем, приехавшие чиновники сообщили, что у них уже есть решение о сносе незаконно сооруженных посреди проезда конструкций, однако называться себя отказались и показывать решение тоже.
"Есть проблема. Эту проблему нужно решить. Потому мы сегодня приехали выслушать ваше мнение, как вы это видите. Вы прекрасно знаете, что у нас есть нормы ДБН, нормы пожарные, нормы противопожарные. Мы все с вами должны жить комфортно, но при этом мы с вами все должны понимать, что у нас должна быть обеспечена свободная доступность спецтехники: "скорой помощи", пожарная служба и другие, – заявила представительница Киевской райадминистрации.
Также чиновники объяснили, что на сотни собранных местными жителями подписей у них есть почти такое же количество подписей жителей других домов, которые просят возобновить возможность проезда через этот двор, а также обращения к главе Одесской ОГА Максиму Куцему и Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Также Politeka сообщала, что масштабное ДТП сотрясло Одессу, авто разбросало по трассе, много скорых.