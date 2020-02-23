В Одесской области бесследно исчез 12-летний мальчик, который вышел из дома на прогулку и не вернулся
О пропаже в полицию сообщили родственники подростка, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы Нацполиции области.
По словам правоохранителей, в Подольском районе Одесской области устанавливается местонахождение Чеботаря Константина, 2008 года рождения, который накануне ушел из дома в неизвестном направлении.
Костя имеет рост 165 см, крепкого телосложения, волосы черные, на лице с левой стороны родинка. Был одет в черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, синюю куртку, шапку и белые кроссовки.
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«Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят информировать по тел: (050) 554 20 20, (048) 624 20 20 или на спецлинию "102" в Одессе», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, в Одессе полиция нашла двух несовершеннолетних девушек, которые были объявлены в розыск.
«Полиция разыскала 16-летнюю Анну Спивак, которая 13 января ушла из дома и пропала. Как оказалось, все время девушка находилась у своих друзей», — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Еще одна 15-летняя жительница Одессы Мария Гребенюк была найдена. Как стало известно, об исчезновение девушки в полицию сообщила ее мать.
Юная одесситка ушла с друзьями на прогулку, с которой должна прийти вечером, однако домой не вернулась.
Полицейские разыскали Марию. Она объяснила, что все это время гуляла по городу. К счастью, девочка жива-здорова.
Родители также будут привлечены к административной ответственности за несоблюдение обязательств по воспитанию детей.
Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.
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