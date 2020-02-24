Сразу три циклона обрушаться на Одесский регион в последнюю неделю зимы, а затем наступит настоящее потепление

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на прогноз синоптиков.

В начале недели погода в Одессе резко испортится из-за северо-западного циклона, получившего название «Юлия».

Этот циклон принесет сильнейшие ветра, порывы которых будут достигать 30 метров в секунду. Пик стихии придется на середину дня. Также прогнозируется дождь, но он закончится еще до обеда. Ожидается потепление. Температура воздуха составит +5 +11 С.

25 февраля, циклон Юлия уйдет на восток и стихия немного утихнет. Утром ветер уже успокоится, чтобы после обеда опять набрать обороты. Но скорость уже будет значительно меньше. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Столбик термометра немного опустится. День будет солнечным. Без осадков. Температура воздуха составит 1 - 9 градусов выше нуля.

26 февраля, Одесса попадет под влияние второго за неделю циклона, который активизируется над Карпатами. Этот циклон окажется самым безобидным для нашего города. Весь день будет ветреным, но его скорость останется на том же уровне что и за день до этого. В городе будет ясно, сухо и тепло. При этом температура воздуха доберётся до отметки +11 градусов.

27 февраля, Одесса окажется под ударом третьего по счету циклона за эту неделю. Его присутствие начнет ощущаться уже в середине дня. Пойдет небольшой дождь, который к вечеру перейдет в ливень. Также ожидается усиление ветра. Температура составит +6 +12 градусов.

28 февраля, циклон который пришел в Одессу в четверг продолжит бушевать в городе. По прогнозам синоптиков ливень будет лить всю ночь. Эпицентр стихии придется на утро, кроме того ожидается порывистый ветер, который будет достигать 18 метров в секунду. После обеда немного распогодится, но пасмурная и ветреная погода сохранится до вечера. Температура воздуха будет колебаться в пределах +3 +9 С

29 февраля, окажется самым спокойным днем за эту неделю. Ожидается облачная погода. Во второй половине дня возможен мелкий дождь. Температура +2 +11 градусов.

В воскресенье, 1 марта, в Одессу ворвется настоящая весна со значительным потеплением и ясной погодой. Воздух прогреется аж до 16 градусов, ветра не будет, как и осадков.

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