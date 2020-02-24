В сети показали, как тоскующие по Советскому Союзу одесситы решили отметить 23 февраля
Несколько десятков любителей СССР, состоящих преимущественно из пенсионеров, собрались на Аллее Славы в парке Шевченко, чтобы возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу, пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Особо ярые представители принесли с собой, кроме цветов, портреты одиозного маршала Жукова.
В то же время запрещенной символики в виде георгиевских ленточек, флага СССР замечено не было.
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Однако любителей «русского мира» в Одессе ждал небольшой сюрприз в виде нескольких десятков патриотов, которые также пришли к памятнику.
По словам активистов, они пришли, чтобы проследить за тем, чтоб не нарушался закон о декоммунизации.
После возложения последовали непродолжительные перепалки и выкрикивание разных идеологических кричалок. Но к счастью, обошлось без потасовок.
Любители СССР мирно покинули парк Шевченко на автобусе, специально организованном для этого мероприятия.
Пользователи в соцсетях уже поспешили прокомментировать увиденное. Некоторые недоумевают, как можно в один день что-то праздновать со страной-агрессором. Другие порадовались, что все присутствующие были пожилого возраста и среди них не было молодежи.
«Как можно в один день что-то праздновать вместе с российскими оккупантами!»,
«Поколение сменится и никто даже не вспомнит о каком-то дебильном советском празднике 23 февраля. Всё искусственное быстро исчезает и забывается»,
«Что характерно, что ни одного украинского флага. Челядь живет в стране, которую ненавидит», «Эти празднующие выжили из ума»,
«Слава Богу, что их мало и они, извините,… старые! Но кто-то же их организовал?»,
«Сколько же всё-таки тупых и недалёких сограждан вокруг нас! Даже на России не знают что они сегодня празднуют, так как никаких значимых событий 23 февраля никогда не было. Как же глубоко в мозги вбита подлая советская пропаганда, которая не даёт возможности трезво и нормально смотреть на современность!»,- пишут в сети.
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